Mai multe servicii Google printre care Youtube și Gmail au picat

Youtube și alte servicii conexe ale Google, inclusiv Gmail au picat, luni, relatează The Independent.

Utilizatorii au primit mesaje care arată că rețelele nu mai sunt funcționale. Problemele par să afecteze o mare parte dintre serviciile Google. Printre cele care au fost confirmate ca fiind afectate sunt Gmail, Google Drive și Youtube.

Utilizatorii Gmail primesc erori de tipul „We’re sorry but your account is temporarily unavailable”. Youtube anunță, de asemenea, că „Something went wrong”.

Motorul de căutare al Google continuă să funcționeze normal, însă.

