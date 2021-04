Pauza publicitară ar putea deveni momentul tău preferat. Cum funcționează tehnologia nouă pentru reclame în streaminguri live

Pauza publicitară poate deveni o experiență de la care nu te vei mai ridica din fața ecranului și nici nu vei mai dori să schimbi postul. Pare o utopie, însă Dynamic Ad Insertion asta își propune. Este o nouă tehnologie de inserare a reclamelor de tip video în live streaming de pe site-urile furnizorilor de conținut. Noul format este disponibil în premieră și în România, pe site-ul digi24.ro - pentru ambele variante desktop și mobil. Programul a fost dezvoltat cu ajutorul Digi Soft IT si este un produs unic în Europa Centrală și de Est.

Sunetul pentru pauza publicitară este asociat de o bună parte dintre noi cu „liber” la cafea, ceai sau chiar cu scosul rufele din mașina de spălat. Alegem să facem orice numai să nu stăm în fața ecranului, cât timp sunt difuzate reclame. Însă industria a evoluat în așa fel încât pauzele de publicitate se pot transforma într-un moment mult așteptat.

Asta își propune Dynamic Ad Insertion - o tehnologie nouă de inserare a reclamelor în funcție care ține cont de preferințele și interesele noastre în materie de bunuri, dar și servicii.

„Fiind o publicitate personalizată și utilizatorul primind ceea ce el își dorește cu adevărat, cu siguranță el are o experiență mult mai plăcută cu acest break de publicitate. Nu mai este bombardat cu mesaje de care el nu este interesat cu adevărat, ci i se vor adresa doar mesajele pe care el și le dorește. De exemplu, eu dacă sunt pasionat de călătorii sau de mașini sport, iar tu ești pasionată de citit și shopping – eu am posibilitatea, atunci când începe calupul de publicitate, să mă uit la spoturi dedicate mie - cu mașini, cu călătorii, excursii și așa mai departe -, iar tu să primești o publicitate personalizată”, explică Valentin Ştirbu, Head of Digital Media Digi.

Pauza publicitară începe și se termină în aceași timp, indiferent că ne uităm la tv sau pe internet. Diferența constă în faptul că:

- La televizor vom vedea reclame stabilite în funcție de criterii ce țin inclusiv de rating și share. Practic, toată lumea care se uită la TV pe pauza publicitară primește aceleași spoturi comandate de către advertiseri.

Asta, în timp ce:

- pe internet vom vedea doar reclame la produse care ne interesează. Cu ajutorul partenerilor de la Google și cu sprijinul colegilor de la Digi Soft IT, a fost implementat acest produs unic care personalizează experiența fiecărui utilizator care urmărește programele Digi24 pe internet.

Noul format este disponibil în premieră și în România, pe site-ul digi24.ro şi urmează Digisport și platforma DigiOnline. Produsul este unic în Europa Centrală și de Est. Printre cele mai importante avantaje se numară faptul că această tehnologie oferă posibilitatea brandurilor să își afișeze mesajele publicitare video pe un conținut premium și calitativ. În plus, brandurile beneficiează de monitorizare și raportare în detaliu a rezultatelor campaniei, specifice mediului online, și au posibilitatea de a utiliza un număr mare de targetări - în funcție de locația utilizatorului, de oră și zi.

Dynamic Ad Insertion are beneficii și pentru utilizator. Practic, îi oferă acestuia videoclipuri fără întreruperi, crescând astfel şansele ca utilizatorul să interacţioneze direct cu materialul publicitar.

Editor : Luana Pavaluca