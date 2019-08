Suprafețe de pădure cât trei stadioane de fotbal, tăiate în fiecare oră în România. Defrișările ilegale, ignorate de autorități

Trei hectare de pădure, adică o suprafață cât trei stadioane de fotbal, sunt tăiate ilegal în fiecare oră în România. Cifra se desprinde dintr-un raport Greenpeace, care trage un nou semnal de alarmă. Ce fac autoritățile? Nu mare lucru, susțin activiștii, iar o vizită comună în teren, menită să stopeze defrișările, s-a transformat într-un fiasco total.

Potrivit Greenpeace România, cel puțin trei păduri din județul Suceava ar fi fost "măcelărite", în ultimii ani, de exploatările ilegale. După mai multe insistențe, autoritățile silvice au acceptat confruntarea datelor și au organizat o dezbatere publică.

Din sala de ședințe, discuțiile aprinse s-au mutat apoi în teren, doar că nu în pădurile vizate de raportul Greenpeace, ci într-una atent aleasă de... autorități.

- Ați pregătit aici terenul, ați văruit, ca pe timpul lui Ceaușescu.

- Serios?!

- Și mergeți să vedeți într-un punct, de ce nu veniți unde reclamă oamenii?!

- Arătați-mi și mie unde este vopseaua proaspătă!

Valentin Sălăgeanu, director executiv Greenpeace România: O să mergem să vizităm un loc care nu are o ilegalitate, nu prezintă o ilegalitate din punctul nostru de vedere.

George Mihăilescu, director RNP Romsilva: Haideți să depășim momentul, haideți să mergem să vedem aici ce avem...

Că se taie ilegal în zonă știu și localnicii, care spun că au făcut, în zadar, numeroase sesizări către autorități.

-Era pădure tânără, au tăiat cu totul, au lăsat doar o perdea așa pe lângă drum, să nu vadă localnicii.

-Și ați făcut sesizare?

-Am făcut și nu se ia nici o măsură.

Mihai Gășpărel - director Garda Forestieră Suceava: Se taie ilegal și este un fenomen cu care ne confruntăm.

Una dintre pădurile vizate de raportul Greenpeace e pe raza Ocolului Silvic Vama și ar fi fost tăiată în urmă cu trei ani.

Valentin Sălăgeanu - director executiv Greenpeace România: Am insistat pe lângă dânșii să vină, am fost împreună acolo unde ne-au dus dânșii și am zis să vină și unde vrem noi să-i ducem, dar... n-au mai ajuns...

Localnicii din zona Moldovița-Frumosu vorbesc despre o întreagă mafie a lemnului.

-Nimeni nu le face nimic. Taie ca-n codru...

-Primarii au cam toți afaceri cu lemn, consilerii locali, în mare parte, sunt toți angajati silvici sau patroni.

Ciprian Gălușcă - reprezentant Greenpeace: Ultimele cifre oficiale pe care le avem la nivel național ne spun că dispar anual aproximativ 8,8 milioane de metri cubi, tăiați ilegal.

Potrivit Greenpeace România, la fiecare oră, 3 hectare de pădure sunt tăiate ilegal.

