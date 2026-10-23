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Șeful ASF, Alexandru Petrescu, explică de ce reconstrucţia Ucrainei poate fi o oportunitate pentru România

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Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
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Reconstrucţia Ucrainei poate contribui la stabilitatea şi prosperitatea regiunii, iar pentru România implicarea în acest efort reprezintă o oportunitate, a declarat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la conferinţa Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investments, potrivit Agerpres.

„Reconstrucţia Ucrainei poate contribui la stabilitatea şi prosperitatea regiunii, deschizând noi perspective de cooperare economică. Pentru România, implicarea în acest efort reprezintă o oportunitate de a sprijini refacerea unei ţări vecine, de a consolida relaţiile comerciale şi de a construi parteneriate de durată”, a subliniat Petrescu.

El a menţionat că România dispune de avantaje importante, începând cu poziţia geografică, infrastructura portuară şi conexiunile dunărene şi continuând cu experienţa companiilor în energie, construcţii, transporturi şi industrie, dar a semnalat că valorificarea acestor atuuri presupune însă o viziune economică coerentă, investiţii şi parteneriate internaţionale solide.

În opinia preşedintelui ASF, un rol deosebit revine finanţării, iar amploarea reconstrucţiei va depăşi capacitatea resurselor publice şi va necesita mobilizarea capitalului privat.

„Pieţele de capital pot contribui prin instrumente de finanţare pe termen lung, fonduri de investiţii specializate şi mecanisme care să faciliteze participarea companiilor la proiecte majore de infrastructură şi dezvoltare economică”, a transmis Petrescu.

Totodată, a adăugat acesta, la fel de importantă este capacitatea de administrare a riscurilor, într-un mediu afectat de război, mecanismele de asigurare, reasigurare şi garantare putând influenţa decisiv disponibilitatea investitorilor de a finanţa proiecte.

„Capitalul are nevoie de predictibilitate, de instituţii credibile şi de reguli clare. Putem contribui la acest efort prin expertiza în supravegherea pieţelor financiare nebancare, promovarea unor standarde ridicate de transparenţă şi guvernanţă şi dialogul cu participanţii la piaţă pentru identificarea unor soluţii financiare sustenabile”, a punctat şeful ASF.

Potrivit acestuia, România are nevoie de o strategie naţională care să conecteze potenţialul companiilor româneşti cu oportunităţile de investiţii, sursele de finanţare şi parteneriatele europene.

„Reconstrucţia Ucrainei se pregăteşte deja, iar poziţia pe care România o va ocupa în această transformare depinde de capacitatea noastră de a acţiona din timp. Deciziile şi parteneriatele construite astăzi vor determina relevanţa economică a României în regiune pentru deceniile următoare”, a mai transmis Alexandru Petrescu.

New Strategy Center a organizat joi şi vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediţie a conferinţei internaţionale Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment, eveniment dedicat identificării unor proiecte strategice şi oportunităţi concrete de investiţii pentru reconstrucţia Ucrainei, precum şi consolidării cooperării economice dintre România şi Ucraina.

Editor : C.L.B.

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