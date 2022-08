INTERVIU. David Popovici, despre recordul la 100 m liber: Nu va rezista foarte mult. O să vin eu din urmă, din urma mea

Cel mai rapid înotător din lume este „un titlu binemeritat”! Spune asta chiar David Popovici, după ce s-a întors în țară ca dublu campion european. A sărbătorit noile titluri cu pizza, la hotel, alături de familie, iar acum se pregătește deja de o nouă competiție și crede că are puterea să producă un nou record.

La doar câteva săptămâni de când a oprit cronometrul la 46 de secunde și 86 de sutimi în proba de 100 metri liber de la Roma, David Popovici spune că e deja gata să-și doboare propriul record mondial.

Reporter: Ce a însemnat pentru tine recordul mondial la 100 de metri și cât timp crezi că va rezista?

David Popovici: Îmi doresc de când mă știu să devin cel mai rapid din istorie la ceva. Sper să reziste cât mai mult, dar în același timp, sper să vină cineva să poată să-l bată și după care să ne întrecem ca de la egal la egal, însă nu exclud varianta de a-l bate eu curând. Așa că, fix recordul ăsta nu va rezista foarte mult, o să vin eu din urmă, din urma mea.

Reporter: Care este momentul din sportul mondial care te-a emotionat cel mai mult?

David Popovici: Nu știu dacă o să mi se spună arogant pentru ca spun asta, dar cel mai mult m-a emoționat recordul meu mondial și cum m-am simțit imediat după ce am reușit performanța asta, când ieșeam din apă, când mă aplauda absolut toată tribuna, lumea era în delir și a fost foarte emoționant și unic.

Recordul mondial a fost sărbătorit cu pizza, alături de familie. David a fost surprins și impresionat și de felicitarea primită de la legendarul Michael Phelps.

Record sărbătorit cu pizza, apă și suc

Reporter: Cum ai sărbătorit aceste succese incredibile?

David Popovici: În seara cu recordul mondial am comandat niște pizza la hotel, am pus masa de masaj pe hol și am întins pizzele pe masă, am băut niște apă, suc și cam asta a fost, adică am fost foarte puțini oameni, eu și echipa mea și părinții mei. si cam asta a fost, așa am sărbătorit noi

Reporter: Care a fost cel mai surprinzător mesaj de felicitare la care nu te așteptai și de la cine a venit după aceste performanțe?

David Popovici: Cred că cel mai frumos mesaj de felicitare pe care l-am primit a fost de la Phelps, bine mesajul nu a fost chiar direct, de la Michael Phelps, însă a fost la el pe story pe Instagram că sunt rapid. Și cred că a fost un mesaj la care nu mă așteptam și cred că de mic copil îmi doream să afle cineva ca Michael Phelps de mine.

Pentru David urmează o nouă competiție importantă.

Reporter: Următoarea ta competiție importantă la care vei concura va fi Campionatul Mondial de Juniori din Peru, de la Lima. Ce măsuri vei lua pentru a te adapta la noile condiții de competiție?

David Popovici: Vom merge într-un fus orar total diferit, cu 8 ore în urmă. Voi încerca să mă adaptez cât mai repede la fusul ăsta, să reușesc să dorm, să mă odihnesc, avem câteva zile de adaptare la noile condiții și asta vom și face.

Dublul campion european va concura luna aceasta la Campionatul Mondial de juniori din Peru. Pentru el, abia după aceea urmează vacanța.

Editor : Liviu Cojan