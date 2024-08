Amalia Bereş, după ce echipa de canotaj feminin a câștigat aurul la proba de 8+1: „Antrenorul ne-a spus că vrea să vadă show”

Într-o primă reacție după medalia de aur câștigată la proba cu barcă de 8+1 feminin la Jocurile Olimpice, canotoarea Amalia Bereș a afirmat că fetele au luptat până la „ultima picătură de energie”, transmite Agerpres.

Ea a adăugat apoi că antrenorul italian Antonio Colamonici le-a spus înaintea cursei să facă show.

"Pe final aproape că nu o auzeam pe Victoria (cârmaciul Victoria Petreanu, n. red.), aşa zarvă a fost, dar ne-am dat seama că suntem pe final şi că trebuie să dăm ultima picătură de energie. Ne-am luptat şi pentru record, pentru că ştiam că este 5.52, scos de o parte dintre noi la Tokyo, dar nici vântul nu a fost ajutător. Am simţit o uşurare când am trecut linia de sosire, toată lumea era cu ochii pe noi. Mulţi ne-au spus aduceţi aurul, dar aurul se aduce după linia de sosire. Acolo ne-am bucurat împreună şi a fost într-adevăr o uşurare. Nu e vorba că trebuia să ne reculegem după cursa de patru, pentru că noi eram şi mai pregătite pentru cursa de opt. Pentru că nu aveam nicio medalie. A fost, cum se zice, un şut în fund, un pas înainte. Antrenorul ne-a spus să ne facem cursa pe care o ştim de acasă, să avem parte de distracţie. Chiar Antonio Colamonici ne-a spus că vrea să vadă show", a declarat Amalia Bereş.

Ancuţa Bodnar a afirmat că se bucură de faptul că acest succes vine după 20 de ani: "Aşa este, au trecut 20 de ani de la ultimul aur obţinut de barca 8+1. Noi am avut un vis, de a deveni campioane olimpice cu barca de 8+1 şi iată că am reuşit acest lucru, suntem foarte mândre de noi, de munca noastră. Trebuie să mulţumim tuturor pentru susţinere, pentru că fără ei nu am fi reuşit. Noi suntem generaţia care nu se va schimba de acum încolo şi ne dorim să obţinem cât mai multe rezultate de acest fel".

Roxana Anghel, medaliată şi cu argint la dublu rame, consideră că nu a fost o ratare a aurului.

"Nu consider că a o ratare a aurului la dublu rame, fiecare a tras cât a putut pentru locul pe care l-a obţinut. Într-adevăr cu barca de 8 avem aurul la gât, ne bucură acest rezultat şi suntem foarte mândre de ceea ce am putut să facem", a spus Anghel.

România a cucerit aurul la opt plus unu feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, sâmbătă, după ce a dominat finala probei regine a canotajului.

România, în formula Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu, s-a impus cu timpul de 5 min 54 sec 39/100, terminând cu mai mult de o barcă avans faţă de Canada (Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchala-Wesierski, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent, Kristen Kit), campioana olimpică en titre, înregistrată din 5 min 58 sec 84/100.

În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa doar locul şase în finală, după ce în serii stabilise un nou record mondial şi olimpic (5:52.99).

Ultima medalie olimpică a României în această probă - bronz - data din 2016, de la Rio.

Acesta este al patrulea titlu olimpic al României la opt plus unu feminin, după cele din 1996, 2000, 2004.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotajul a obţinut cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.

România are un bilanţ de şapte medalii la Jocurile de la Paris, trei de aur, trei de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, în timp ce bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

Editor : Iulian Bîrzoi