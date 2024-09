Recalcularea pensiilor, care a avut loc recent, este un subiect dezbătut pe larg peste tot. Evident că unele persoane s-au întrebat dacă pensia milionarului Ion Țiriac, 85 de ani, a crescut cu această ocazie.

Răspunsul, scrie DigiSport, a venit la emisiunea lui Prietenii lui Ovidiu. ”Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă... asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu...", a declarat Ion Țiriac.

Conform informațiilor publice, Ion Țiriac are o pensie de 12.000 de lei lunar, iar această pensie nu va crește, pentru că omul de afaceri nu a avut un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

