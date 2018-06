Marius Șumudică a rămas fără permis de conducere. Cum l-au prins polițiștii pe șosea

Antrenorul Marius Şumudică a declarat că a rămas, marţi, fără permisul de conducere, pentru că a trecut pe culoarea "galben spre roşu" a semaforului, scrie News.ro.

"L-am urmărit un pic dezamăgit (n.r. - amicalul România - Finlanda) pentru că am fost deposedat de carnetul de conducere cu un sfert de oră înainte, în drum spre casă. Am încercat, am vorbit frumos. Chiar mi s-a atras atenţia <vezi că nu vrem să ai aceeaşi soartă ca domnul Năstase, să te lungim pe jos!> Mi s-a spus că am trecut pe culoarea galben spre roşu. I-am spus că sunt un cetăţean oarecare, să nu considere că mă numesc Şumudică. A zis că nu-l interesează fotbalul, aşa după nume îşi aduce aminte ceva vag. Un băieţaş cu o freză într-o parte. Am dovadă şi pot să circul 15 zile. Plec în vacanţă cu soţia, zece zile le scap", a declarat Şumudică.

Marius Şumudică a antrenat până de curând formaţia Kayserispor din Turcia