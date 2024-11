Mesajul emoționant al lui Mike Tyson, după meciul cu Jake Paul: „Aproape am murit”. De ce se consideră câștigător

Legendarul pugilist Mike Tyson a vorbit despre problemele sale se sănătate, la o zi după ce a fost învins de youtuberul Jake Paul. El a mărturisit că a fost aproape de moarte în această vară, potrivit Sky News.

„Este una dintre acele situaţii în care pierzi, dar tot câştigi. Sunt recunoscător pentru seara trecută. Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată”, a scris Tyson pe platforma X.

„Aproape am murit în iunie. Am avut opt transfuzii de sânge. Mi-am pierdut jumătate din sânge şi am slăbit 11 de kilograme în spital şi a trebuit să lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea şi pentru a lupta, aşa că am câştigat. Faptul că fiii mei m-au văzut ţinând piept şi terminând opt runde cu un luptător talentat care are jumătate din vârsta mea, într-o arenă plină, este o experienţă la care niciun om nu are dreptul să spere. Vă mulţumesc”, a scris el.

Youtuberul Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson, câştigând o luptă între generaţii la categoria grea, în fața a 70.000 de spectatori.

Foștii campioni mondiali Tony Bellew, Terence Crawford și Nicola Adams au criticat însă meciul.

„Toți suntem de vină pentru acest om [Jake Paul]! Cu toții vorbim și ne uităm. Trebuie să-l oprim pe prostul ăsta. Nu deveni fanul lui până nu se luptă cu cineva care este în formă, sănătos și nu cu un bunic”, a scris Bellew pe X.

