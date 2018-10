Halep a dezvăluit de ce participă la turneul de la Moscova

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care va încheia pentru al doilea an consecutiv în postura de lider al clasamentului WTA, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Moscova că a venit la Kremlin Cup pentru a se testa să vadă dacă e capabilă să joace la Turneul Campioanelor 2018, de la Singapore.

Simona Halep, numărul 1 WTA. Foto: Guliver/Getty Images

„Întotdeauna mi-a plăcut să joc la acest turneu şi am amintiri foarte frumoase. Am venit aici ca să văd dacă sunt capabilă să joc, deoarece spatele meu nu este tocmai bine. Voi vedea cum mă trezesc marţi, deoarece azi (luni, n. red.) am avut un antrenament mai tare. Voi vedea cum mă simt aici şi apoi voi merge la Singapore. Am venit aici pentru că îmi place să joc la Moscova şi îmi place să mă plimb prin acest frumos oraş”, a declarat Halep.

Ea s-a arătat „foarte fericită” pentru faptul că va termina anul pe primul loc în ierarhia WTA, după„'cel mai bun sezon din viaţa” sa.

„Mă simt bine, sunt foarte fericită că voi termina anul pe primul loc pentru a doua oară. A fost un an incredibil, cel mai bun din viaţa mea în materie de tenis. Să termin anul pe primul loc în lume este ceva special şi va rămâne mereu în inima mea”, a afirmat Simona Halep.

Halep a explicat şi cum a reuşit să se menţină la un nivel înalt atât de mult timp: „Am fost foarte concentrată la ceea ce am de făcut pe teren, am muncit în fiecare zi din greu, am fost motivată tot anul. Nu am renunţat niciun moment, am încercat în fiecare zi să fiu mai bună. Toate aceste lucruri m-au ajutat să fiu de 4-5 ani în top 5 în lume”.

„Statusul meu în România nu este unul uşor, pentru că avem o ţară mică. În acest moment, nu avem mulţi jucători care să fie foarte buni în acest sport. Sunt recunoscută peste tot pe stradă, toată lumea vrea să facă poze cu mine şi să ia autograf. Mă bucur de aceste momente, dar nu este uşor de fiecare dată, deoarece atunci când ies în oraş e dificil să fiu singură sau să am parte de linişte. Încerc să iau tot ce este pozitiv din acest lucru şi să înţeleg că uneori trebuie să plăteşti un preţ pentru succes”, a comentat Simona Halep.

Halep, care a venit la Moscova suferind de hernie de disc, are 7.421 de puncte în clasamentul WTA publicat luni şi nu mai poate fi ajunsă până la finalul anului de daneza Caroline Wozniacki, care are 6.461 puncte, sau de germanca Angelique Kerber, 5.400 puncte.

Halep a câştigat anul acesta titlurile la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, jucând finale la Australian Open, Roma şi Cincinnati.

Românca va intra direct în optimi la Moscova, contra rusoaicei Anastasia Pavliucenkova. Halep a învins-o pe Pavliucenkova în toate cele nouă confruntări directe, prima victorie fiind consemnată în 2008, la turneul junioarelor de la Australian Open, iar apoi de opt ori la senioare.

Simona Halep a câştigat turneul Kremlin Cup în anul 2013, iar în semifinalele acelei ediţii trecea de Pavliucenkova cu 6-2, 6-1. Cea mai recentă confruntare dintre cele două a avut loc anul acesta la Montreal, când Simona s-a impus în turul al doilea, cu 7-6 (9), 4-6, 7-5.

Halep a pierdut ultimele sale patru meciuri în circuit, în finală la Cincinnati (cu Kiki Bertens), în primul tur la US Open (cu Kaia Kanepi), în turul al doilea la Wuhan (cu Dominika Cibulkova) şi în primul tur la Beijing (abandon în partida cu Ons Jabeur).

Sursa: Agerpres

