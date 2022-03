Halep - Swiatek, vineri în semifinale la Indian Wells: „Este în cel mai bun moment al carierei”

Simona Halep este în semifinale la Indian Wells! În sferturi, Halep a obținut o victorie entuziasmantă: 6-1, 6-1 cu Petra Martic. În următorul meci o va avea ca adversară de Iga Swiatek, jucătoarea în cea mai bună formă din circuitul WTA.

Simona Halep, numărul 26 WTA: A fost un mexi excelent, simt că am jucat cel mai bun tenis de până acum în acest an și mă simt foarte fericită, fiindcă știam că va fi un meci greu contra ei. În 2018 a fost un meci mult mai lung și mult mai dificil, dar azi m-am simțit excelent. Am fost într-o misiune, m-am concentrat exact la ce am de făcut și am făcut-o destul de bine.

În semifinale, Halep va avea o misiune complicată. O va întâlni pe poloneza Iga Swiatek, numărul 4 mondial. În vârstă de 20 de ani, Swiatek a trecut în sferturi de Madison Keys, scor 6-1, 6-0. Semifinala Halep - Swiatek va fi în direct la Digi Sport vineri noaptea.

„Ea (Swiatek - n.red.) joacă cel mai bun tenis din viaţa ei şi este în cel mai bun moment al carierei, aşa că mă aştept la un meci cu adevărat dificil, dar sunt aici, în semifinale, mă mulţumesc cu asta şi voi da tot ce am mai bun în acest meci”, a mai spus Simona.

