Ion Țiriac a dezvăluit de ce a plecat din loja de la Roland Garros, înainte ca Simona Halep să câștige trofeul

Ion Țiriac a părăsit loja de la Roland Garros înainte ca Simona Halep să apuce să câștige primul titlu de Grand Slam din carieră. Mulți s-au întrebat de ce a făcut acest gest fostul tenismen.

Foto: Agerpres

Țiriac a mărturisit într-un interviu recent că știa că Simona Halep va sări pe acolo în tribune, pentru a a merge la familie, și nu i „se cădea” să îi „sară în brațe acolo”, din moment ce sunt oameni mai importanți care au contribuit direct la „viața acestui om”.

„Nu mi s-a întâmplat în cei 60 de ani de sport să fie cineva cântat într-un stadion de 20 de mii de oameni, într-o ţară străină, Franţa, de data asta, cu vocea celor câteva sute sau mii de români. Mi s-a ridicat părul în sus când am auzit, nu eram pe teren, când a câştigat meciul, am ieşit afară, să aud imnul României cântat pe Roland Garros, sub steagul României. Ştiam că se duce pe acolo, sare la familie şi nu mi se cădea mie să îmi sară mie în braţe acolo, când are familie, antrenorul, care au participat direct la viaţa acestui om. Eu am participat colateral, am văzut-o şi aştept de patru ani de zile să îmi stea şi mie steagul sus acolo, măcar un an”, a spus Ion Țirac, scrie adevarul.ro.

Simona Halep a câștigat în data de 9 iunie trofeul Roland Garros, la 40 de ani după ce Virginia Ruzici reușise aceeași performanță.