Jannik Sinner, amplu interviu după ce a fost iertat de ITIA. De ce Simona Halep a fost suspendată, iar el nu

Italianul a acordat un amplu interviu, după ce a fost exonerat de Agenția Internațională de Integritate din Tenis (ITIA) și după ce lumea sportului-alb s-a revoltat ca urmare a acestei decizii, scrie DigiSport.

Sinner a recunoscut că a trecut prin mari emoții în ultimele luni de când totul a ieșit la iveală. ”În mintea mea am știut întotdeauna că nu am făcut nimic rău. Am trăit câteva luni cu această problemă, dar mi-am amintit mereu că nu am făcut nimic greșit.

Am respectat mereu regulile anti-doping și voi face asta întotdeauna. A fost un proces foarte lung. Acum, a trebuit să iau niște decizii după verdict. Sunt fericit că totul a ieșit la lumină, într-un fel este o ușurare pentru echipa mea, dar și pentru mine.

Le-am spus colaboratorilor și avocaților mei că sunt doar un simplu jucător de tenis. Am cooperat cu ei pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, mai ales cunoscând nevinovăția mea în acest caz”, a declarat Sinner, citat de puntodebreak.com.



”Știam cum a pătruns substanța în corpul meu”



Sinner a povestit și care a fost prima sa reacție după ce a fost informat că a ieșit pozitiv la controlul antidoping.

”Când am fost informat că testul este pozitiv, am încercat mai întâi să aflu ce substanță este. Umberto (n.r. - Ferrara, preparatorul fizic) cunoaște acest proces, are multe cunoștințe de nutriție și farmacie. El a identificat imediat problema și cum ar fi putut ajunge substanța în corpul meu.

M-am gândit la ce s-ar putea întâmpla în viitor în timp ce zilele treceau și eu continuam să joc la diverse turnee. Motivul pentru care am jucat a fost acela că știam cum a pătruns substanța în corpul meu. Am fost crezut și de aceea am putut să joc în continuare după ce am dat toate aceste explicații.

Am fost îngrijorat pentru că este pentru prima, și sper ultima oară când sunt într-o astfel de poziție. Un alt aspect de subliniat: cantitatea din corpul meu, care a fost extrem de mică”, a adăugat Sinner.



”Înțeleg frustrarea celorlalți jucători”

Sinner a mai precizat că nu există tratament preferențial în sportul alb, dar fiecare jucător trebuie să fie conștient de acțiunile sale.

"Nu, nu a fost vorba de niciun proces diferit. Fiecare jucător care este testat pozitiv trebuie să treacă prin aceleași etape. Nu există scurtături, nu există tratament preferențial, toată lumea trece prin același proces. Am explicat deja de ce am putut continua să joc, asta este tot ce am să spun.

Desigur, înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate motivul pentru care au fost suspendați este pentru că nu știau exact de unde a venit testul pozitiv, ce substanță au folosit. Dar eu am știut imediat de unde a venit și cum a intrat în corpul meu. Ne-am dat seama imediat, am fost conștienți de ce s-a întâmplat. Am fost transparent total, am prezentat dovezi clare despre ce s-a întâmplat și de aceea am avut parte de clemență, pentru că a fost un accident”, a declarat Sinner, în cadrul conferinței susținută la US Open.



Lumea tenisului este revoltată de decizia luată de ITIA. Ce spune Simona Halep

Autoritatea Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că Jannik Sinner a fost găsit nevinovat de comiterea oricărei greşeli sau neglijenţe de un tribunal independent, după ce a fost depistat pozitiv la aceste două controale antidoping.

Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, a indicat ITIA într-un comunicat.

Nick Kyrgios a criticat decizia ITIA pe reţeaua X: "Ridicol, indiferent dacă este accidental sau nu. Eşti testat de două ori cu o substanţă interzisă (steroid)... ar trebui să fii suspendat doi ani. Performanţa ta a fost îmbunătăţită."

La rândul său, Denis Shapovalov a reacţionat: "Nu îmi pot imagina ce simt acum ceilalţi jucători suspendaţi pentru o contaminare cu substanţe interzise".

Francezul Lucas Pouille s-a întrebat "Cum stau lucrurile cu jucătorii care au fost suspendaţi pentru că au lipsit de trei ori la un control antidoping şi nu au fost niciodată testaţi pozitiv?"

"Poate ar trebui să nu ne mai luaţi de proşti", a mai postat Lucas Pouille, fost număr 10 mondial şi semifinalist de Grand Slam.

"Indiferent dacă Sinner se dopează sau nu, nu este corect. Mulţi jucători trec prin acelaşi lucru şi trebuie să aştepte luni, chiar ANI, pentru ca nevinovăţia lor să fie declarată. Nu este o imagine bună", a scris britanicul Liam Broady, aflat în prezent pe locul 287 în lume.

"Hei, ATP, WTA, ITF, tot ce cerem (jucători, antrenori) este egalitate şi transparenţă. Nimic mai mult, nimic mai puţin", a scris Petar Popovic, actualul antrenor al francezului Corentin Moutet.

"Cine ți-a făcut o nedreptate, nu rămâne cu o datorie față de tine, ci cu o pierdere față de el însuși”, a scris Simona Halep pe InstaStory.

Decizia ITIA este susceptibilă de apel la Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) şi la Agenţia Italiană Antidoping (NADO Italia).