Reacția lui Mouratoglou, după ce Jannick Sinner a fost prins dopat și apoi exonerat: „Extrem de șocat”. Comparația cu Halep

Italianul Jannik Sinner (23 de ani), numărul unu mondial al tenisului masculin, a fost depistat pozitiv la două controale antidoping, în luna martie a anului 2024.

Sportivul a fost găsit nevinovat de comiterea oricărei greşeli sau neglijenţe de un tribunal independent, potrivit anunțului făcut de Autoritatea Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).

Patrick Mouratoglou, după de Jannick Sinner a fost prins dopat și apoi exonerat: „Când am auzit am fost extrem de șocat”

Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Jannick Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, a indicat ITIA într-un comunicat, relatează Digi Sport.

Patrick Mouratoglou (54 de ani) a criticat în termeni duri lipsa de transparență din tenis după decizia luată în cazul lui Jannick Sinner, ca sportivul să nu fie sancționat, și a făcut o paralelă către cazul Simonei Halep (32 de ani). Fostul antrenor al lui „Simo” i-a acuzat pe cei de la ITIA de „dublu-standard”.

„Cazul subliniază marea lipsă de transparenţă din tenis şi cred că dăunează sportului nostru. Când am auzit despre situaţia lui Jannik Sinner, am fost extrem de şocat. După ce a avut de suferit Simona Halep? Cum a putut să iasă atât de diferit? Nu am de gând să spun că este vinovat de ceva. Evident că nu. Faptul care trebuie subliniat este că există un dublu standard - că doi jucători aflaţi în aceeaşi situaţie sunt trataţi în mod opus - şi acest lucru este greşit. Regulile ar trebui să se aplice tuturor. În cazul unui sportiv care a fost testat pozitiv la o rată mai mare decât cea minimă a substanţei, ITIA a decis să facă totul public. Pentru un alt jucător, a păstrat secretul. De ce? Nu are absolut niciun sens. Cred că modul în care ITIA a gestionat cazul lui Jannik este cel corect pentru că, până când nu i se dovedeşte vinovăţia sau nevinovăţia, nu cred că ar trebui să fie făcut public. Pentru că, la urma urmei, răul este făcut şi este foarte greu să îţi revii după aceea”, a declarat Patrick Mouratoglou, potrivit news.ro.

Lumea tenisului, revoltată de decizia luată de ITIA în cazul lui Jannik Sinner

Nick Kyrgios a criticat decizia ITIA pe reţeaua X: „Ridicol, indiferent dacă este accidental sau nu. Eşti testat de două ori cu o substanţă interzisă (steroid)... ar trebui să fii suspendat doi ani. Performanţa ta a fost îmbunătăţită”.

La rândul său, Denis Shapovalov a reacţionat: „Nu îmi pot imagina ce simt acum ceilalţi jucători suspendaţi pentru o contaminare cu substanţe interzise”.

Francezul Lucas Pouille s-a întrebat „Cum stau lucrurile cu jucătorii care au fost suspendaţi pentru că au lipsit de trei ori la un control antidoping şi nu au fost niciodată testaţi pozitiv?”.

„Poate ar trebui să nu ne mai luaţi de proşti”, a mai postat Lucas Pouille, fost număr 10 mondial şi semifinalist de Grand Slam.

„Indiferent dacă Sinner se dopează sau nu, nu este corect. Mulţi jucători trec prin acelaşi lucru şi trebuie să aştepte luni, chiar ANI, pentru ca nevinovăţia lor să fie declarată. Nu este o imagine bună”, a scris britanicul Liam Broady, aflat în prezent pe locul 287 în lume.

„Hei, ATP, WTA, ITF, tot ce cerem (jucători, antrenori) este egalitate şi transparenţă. Nimic mai mult, nimic mai puţin”, a scris Petar Popovic, actualul antrenor al francezului Corentin Moutet.

Editor : Liviu Cojan