Simona Halep, despre cel mai mare sacrificiu făcut pentru tenis. Dezvăluire inedită despre operația din 2009

Simona Halep, liderul WTA, a declarat, într-un interviu pentru Sports Illustrated, că nu are resentimente în ceea ce priveşte French Open, turneu la care a pierdut finala în 2014 şi 2017. Înainte de startul la ediţia din acest an a competiţiei, Halep spune că este încrezătoare.

Întrebată de jurnalistul Jon Wertheim cum este relaţia sa cu French Open, Halep a răspuns: „După cum se spune, fără resentimente. Am câştigat trofeul la juniori aici. Este aproape de ţara mea. Iubesc Parisul, să fiu aici şi să vizitez oraşul. Poate voi locui acolo într-o bună zi. Iubesc totul în legătură cu acest turneu”.

Ea a menţionat că momentul cel mai fericit al carierei sale a fost finala din 2014 de la Roland Garros, deşi a pierdut-o în faţa Mariei Şarapova: „După meci nu am fost foarte tristă, ştiam că Şarapova este o jucătoare mare şi o mare campioană. Nu spun că nu eram încrezătoare, dar nici că ştiam că voi câştiga. Eram undeva la mijloc şi echilibrul era foarte bun. Am fost bucuroasă. Nu m-am supărat”.

Halep consideră că poate câştiga un grand slam, având în vedere faptul că a fost foarte aproape de reuşită de trei ori. „Poate este nevoie doar de timp, de răbdare şi încredere că pot reuşi”.

Sportiva a vorbit şi despre felul în care a ajutat-o un psiholog sportiv să îşi accepte nereuşitele: „Încerc să joc perfect şi poate fi frustrant atunci când nu reuşeşti, deşi, fireşte, perfecţiunea este ceva imposibil. Scopul este să încerc în continuare să ating perfecţiunea, dar să fiu mai tolerantă cu mine însămi atunci când acest lucru nu se întâmplă”, a explicat ea.

Cel mai mare sacrificiu făcut pentru tenis a fost operaţia făcută în 2009: „Când am făcut-o, am făcut-o pentru tenis. Poate faptul că am făcut-o a fost important pentru unde am ajuns astăzi. Însă nu simt că m-am sacrificat fiind aici sau jucând tenis, pentru că îmi place cu adevărat acest sport şi niciodată nu îmi este greu să mă antrenez”.

Ea a mai spus că este mândră că de-a lungul carierei nu a renunţat niciodată după înfrângeri grele: „Un moment de care sunt mândră? La Roma, cred că la Roma, am jucat într-un an în calificări şi am învins-o pe Radwanska în turul doi. Îi urmăream mereu evoluţiile, vedeam cât de inteligent joacă. Nu credeam că o pot învinge. A fost o victorie mare pentru mine şi importantă pentru că a fost momentul când m-am gândit: Pot reuşi”, a afirmat Halep.

Simona Halep a vorbit şi despre Ion Ţiriac, spunând că acesta este un profesionist adevărat: „Ştie totul despre acest sport pentru că este implicat în tenis de mulţi aici. Este alături de mine tot timpul. Îmi spune multe poveşti din perioada în care juca, dar şi din perioada de după. Mă face să râd de fiecare dată”.

Halep va juca împotriva americancei Alison Riske, numărul 105 mondial, în primul tur al French Open. Simona Halep şi Riske au mai fost adversare de două ori, în 2015 la Roma şi în 2017 la Beijing, în ambele meciuri impunându-se românca.

În 2017, Simona Halep a ajuns până în finală la French Open, meci pe care l-a pierdut în faţa letonei Jelena Ostapenko, scor 6-4, 4-6, 3-6.