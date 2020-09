Simona Halep, în semifinalele turneului de la Roma. CTP, despre o idee greșită: „Dom'le, n-a câștigat Simona, a abandonat aia!”

Simona Halep mai are două meciuri până la al 22-lea titlu WTA din carieră. În sferturi, Iulia Putințeva s-a retras la scorul de 6-2, 2-0 pentru româncă, din cauza unei accidentări, iar a doua jucătoare a lumii s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma.

Românca o întâlnește în semifinale pe Garbine Muguruza. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1, duminică, de la ora 13:00.

Spaniola de pe locul 17 WTA, fost lider mondial la un moment dat, a avut parte de sferturi mai dificile decât Simona Halep. Garbine Muguruza a învins-o pe belarusa Victoria Azarenka (locul 14 WTA), și ea fost lider mondial, cu scorul 3-6, 6-3, 6-4. În ceea ce o privește pe Victoria Azarenka, în plină revenire de formă în acest sezon, ea a fost finalistă săptămâna trecută la US Open.

Așadar, Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma, după ce adversara sa, Iulia Putinţeva, din Kazahstan, locul 30 mondial, a abandonat în setul doi al meciului din sferturi. 50 de minute a durat totul. Chiar dacă abandonul adversarei poate lăsa impresia unei anumite accederi facile a Simonei Halep în faza superioară a competiției, Cristian Tudor Popescu combate această idee și a lăudat, la Digi24, prestația Simonei Halep din sferturile de finală. „A fost o lecție de control și maturitate”, spune comentatorul de tenis.

CTP: Tenisul nu este șah. Condiția fizică este o armă din arsenalul tenisului

„Această victorie a Simonei Halep împotriva Iuliei Putințeva e un bun prilej să lămurim o idee greșită - să nu-i spun prostie - pe care o aud foarte des și o s-o vedeți și acum pe net: Dom'le, n-a câștigat Simona, a abandonat aia! Am auzit-o în atâtea alte situații! Cine spune asta n-are nicio treabă, nici cu tenisul, nici cu sportul, nici cu logica.

Condiția fizică este o armă din arsenalul tenisului, așa cum este serviciul, cum este forehandul, cum este backhandul, voleul sau scurta. Este o armă! Care îți funcționează sau nu.

Sigur că da, poți să faci ce a făcut Putințeva, să joci două meciuri mai mult de cinci ore într-un stil de mare uzură, să le câștigi - frumos, minunat -, dar în meciul următor să ți se defecteze corpul, ceea ce s-a întâmplat cu Putințeva.

Sau poți să câștigi cele două meciuri în mai puțin de trei ore, cum a făcut Simona, și în meciul 3 să ai suficiente rezerve, să fii tare.

Efortul nu se calculează pe un meci, pe un tur. Condiția fizică a jucătoarei se calculează pe întreg turneul și mai mult decât atât, pe întreaga carieră ca sportiv de performanță. Am văzut nenumărate talente, de-a lungul anilor, care și-au stricat cariera prin accidentări repetate.

Acesta este un lucru nedrept? Că asta este ideea: Domnule, s-a accidentat! Domnule, a abandonat! Nu! Este foarte corect și drept, pentru că tenisul nu e șah. Condiția fizică este un parametru la fel de important, dacă nu mai important, depinde de la jucător la jucător, decât ceilalți parametri: psihologia jucătorului, forța psihică sau loviturile efective.

Prin urmare, victoria Simonei prin abandon la 6-2, 2-0 al Iuliei Putințeva este la fel de valabilă ca victoria în fața Dayanei Yastremska de vineri sau ca oricare victorie a Simonei, deci eu îi voi spune bravo, fără rezerve, în fața unei astfel de victorii”, a comentat CTP.

CTP: Mă impresionează maturitatea la care a ajuns Simona

Și la Praga, și la Roma mă impresionează în mod deosebit - sigur, dincolo de toate calitățile pe care i le știm și pe care le-am comentat de-a lungul vremii - mă impresionează maturitatea la care a ajuns. Este foarte lucidă, este foarte controlată, știe exact cum stă pe teren. Își evaluează foarte bine adversara și acționează tot timpul foarte bine adaptat, în funcție de ce-i vine de dincolo de fileu. În meciul cu Yastremska, de pildă, a fost o adevărată lecție de control și maturitate în fața acestei tinere „bombardiere” ucrainence, care a încercat să vină peste ea, la intimidare, să dea tare, s-o rupă, cum se spune, și Simona, cu această maturitate remarcabilă, i-a retrimis bombele la picioare”, a arătat comentatorul de tenis.

Vom vedea un meci foarte frumos în semifinală

„În semifinale, Simona Halep o să aibă un meci greu, nu contează cu cine (la ora comentariului încă nu se știa rezultatul meciului dintre Muguruza și Azarenka - n.r.), sunt două fiare în plin salt acum. Atât Muguruza, cât și Azarenka sunt la fel de dificile, nu e de ales între ele. Dar Simona arată foarte bine acum, este și fizic, văd că nu are niciun moment de slăbiciune, mâinile, picioarele sunt în regulă, spatele, nu am văzut-o să ezite la niciun fel de mișcare, așa că vom vedea, cred, un meci foarte frumos în semifinală”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Raluca Olaru, performanță absolut remarcabilă

El a ținut să o felicite și pe Raluca Olaru, care „a răzbunat-o” pe Simona, pentru că Simona împreună cu Dayana Yastremska au pierdut fără drept de apel în fața japonezelor Aoyama și Shibahara, pe care le-a învins acum Raluca Olaru împreună cu Anna-Lena Friedsam din Germania. „Au făcut un cuplu foarte sudat și le-au învins pe japoneze, acum evoluând în finala de dublu de la Roma, ceea ce este o performanță absolut remarcabilă”, a punctat CTP.

Raluca Olaru s-a calificat în a doua finală de dublu din acest an. După cea pierdută la Praga alături de Monica Niculescu, Olaru are şansa să pună mâna pe trofeu la Roma. Ar fi al zecelea titlu WTA la dublu din carieră. Raluca şi nemţoaica Anna-Lena Friedsam vor avea o misiune complicată în faţa specialistelor de dublu, Su-Wei Hsieh şi Barbora Strycova. Meciul începe duminică la ora 16:00, în direct pe Digi Sport 4.

Ce spune Simona Halep despre meciul din semifinalele turneului de la Roma

„N-a fost un final de meci pe care noi ni-l dorim vreodată, pentru că e grea o accidentare pentru orice jucător. Îmi pare rău pentru ea, dar e și oboseală, a jucat foarte bine la US Open și ieri (vineri - n.r.) a jucat un meci foarte lung. Din punctul meu de vedere, am jucat un tenis foarte bun, am fost și agresivă, dar am și înălțat mingea atunci când a trebuit, serviciul a mers foarte bine. O să iau pozitivul și mă bucur tare mult că am simțit terenul mult mai bine decât în meciul de ieri”, a declarat Simona Halep după calificarea în semfinalele de la Roma.

Cu poftă de tenis, Simona Halep nu a plecat la vestiare sâmbătă, după abandonul adversarei sale din sferturi - l-a chemat în teren pe antrenorul Darren Cahill cu care a început să pregătească deja semifinala de duminică.

„Am bătut un pic mingea, pentru că n-am jucat foarte mult și Iulia schimbă ritmul foarte mult și nu mi-a venit mingea cum o să-mi vină mâine (duminică - n.r.). Mâine e un stil diferit, foarte puternic, așa că am încercat să antrenez un pic ceea ce mă așteaptă mâine”, a explicat Simona Halep.

Simona Halep, dublă finalistă la Roma (2017, 2018), şi Garbine Mugurza s-au întâlnit de şase ori până acum, bilanţul fiind favorabil ibericei. Simona Halep a câştigat însă singurele două meciuri disputate pe zgură.

Ultimul lor duel a avut loc anul acesta, în semifinalele Openului Australiei, victoria revenind spaniolei, în două seturi (7-6, 7-5).

