Simona Halep, interviu în EXCLUSIVITATE despre ce face în izolare

Simona Halep vorbește în exclusivitate, la Digi Sport 1, despre tenis, despre planurile sale, dar și despre izolare. Sâmbătă, de la ora 21:30, la Campionii Digi Sport, românca va povesti cu jurnalistul Digi Sport Gabriel Morariu despre ce a făcut de când a fost nevoită să stea acasă, despre donația pentru spitale, care e starea sa de sănătate actuală și cum s-a recuperat după accidentarea suferită la turneul din Dubai. De asemenea, Halep își spune părerea despre reluarea circuitului de tenis în acest an.

”Până în august nu se joacă nimic. Nu știu dacă în America se va mai juca, pentru că sunt greutăți destul de mari acolo, legate de sănătate. Realist, realist... foarte realist acum, eu nu cred că se va mai juca anul acesta, dar îmi doresc foarte, foarte mult ca prin septembrie să începem din nou să jucăm”, a spus Simona Halep.

Obișnuită cu un program strict și foarte multe activități, în perioada de izolare, Simona Halep se luptă cu plictiseala și cea mai eficientă tactică de până acum pare a fi... gătitul. Deși recunoaște că în trecut se descurca mai bine, lipsa practicii își spune cuvântul și speră ca în această perioadă în care stă acasă să învețe mai multe rețete.

„Eu făceam clătite și înainte. Am făcut o pauză de 3-4 ani. Așa că am reluat acum. Prima oară nu mi-au ieșit, a doua oară mi-au ieșit foarte bune, iar a treia oară, săptămâna trecută, am citit eu pe o rețetă ca trebuie să pun și sare. Dar am pus puțin mai mult și când am mâncat din ele nu au fost bune deloc și le-am aruncat direct. (...) Este un subiect foarte sensibil pentru mine, gătitul, dar sper ca după ce ies din carantină să știu să fac mult mai multe lucruri decât făceam înainte”, mai spune Simona.

