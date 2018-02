VIDEO. Momentul în care un imitator al lui Kim Jong-un apare în fața majoretelor nord-coreene. Reacția acestora

Un imitator al lui Kim Jong-un, vedetă pe rețelele de socializare, a apărut în fața majoretelor nord-coreene, miercuri, la meciul de hochei feminin dintre echipa Coreei Unite și Japonia, în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă din Pyeongchang.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y