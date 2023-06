Tineri înșelați cu bilete false la festivaluri celebre. Cum acționează șarlatanii: „Mi-a trimis o poză cu buletinul altcuiva”

Se apropie cele mai fierbinți festivaluri ale verii, iar odată cu ele apar și țepele. Din ce în ce mai mulți tineri se plâng pe rețelele sociale că au fost păcăliți de anumiți indivizi care vând bilete și invitații la festivaluri. Șarlatanii se dau drept alte persoane și, ca identitatea să fie credibilă, falsifică inclusiv detaliile dintr-un buletin. Aceștia cer banii de pe bilete prin aplicații bancare, iar în unele cazuri se pot întâlni și față-n față.

Laurențiu a vrut să facă economie și a căutat bilete la festival pe un grup de pe o rețea socială. A vorbit cu un bărbat care pretindea că are invitații la mai puțin de jumătate de preț față de pagina oficială. După câteva replici a decis să încheie tranzacția.

Laurențiu, victimă: Ca și o dovadă am vrut să îmi dea o poză la un buletin, la un document. Ideea este că inițial a ezitat, dădea prin telefon și căuta o poză, mi-a trimis o poză cu buletinul altcuiva, însă pe moment nu mi-am dat seama și abia după ce am plecat mi-am dat seama că era buletinul altcuiva. Îi dădusem deja banii pe cele două bilete și apoi mi-am dat seama că este ceva suspect. Am dat un e-mail către cei care comercializează biletele și am aflat că nu sunt valabile. Le-am trimis seria și mi-au spus că sunt modificate sau falsificate.

O altă tânără, care voia să meargă la alt festival, a pățit același lucru.

Andreea, victimă: A două zi dimineața mi-au lăsat un mesaj că eu nu mai pot intra cu acele bilete, pentru că ei îi apar că sunt ridicate. Nu știam exact ce înseamnă asta, mi-a trimis un screenshot cum că îmi trimite banii înapoi, că a primit viramentul bancar și că o să primesc banii la 3 zile distanță. M-a tot amânat că mi-i trimite, că ne întâlnim să-i dea banii, că nu este nici o problemă. Nimic, nici până în momentul de față nu mi-am recuperat banii.

Sunt și unii tineri care nu pică în capcana țeparilor.

David, student: Am primit mesaj de la un tip care zicea că are 2 bilete la 200 de lei, el cumpându-le la 250 lei biletul, ceea ce din start părea ceva dubios și am zis ok, mai aștept, mai e timp până la festival, am zis că nu mă arunc așa din prima.

Biletele și invitațiile la mâna a doua se pot lua de pe un grup de Facebook cu toate festivalurile din România. Ca să scape de șarlatani, tinerii au creat un grup paralel unde postează astfel de țepe.

Roxana, administrator grup: Vedeam foarte des persoane păcălite ce făceau postări despre persoanele de la care au luat țeapă. Cu toate acestea administratorii grupului respectiv nu făceau nimic ca să prevină viitoarele țepe, nici măcar nu scoteau din grup persoanele semnalate, așa că atunci am zis că trebuie să fac un grup ceva și așa a luat naștere acest grup privat.

Organizatorii de festivaluri spun că oamenii ar trebui să fie foarte atenți atunci când cumpără bilete.

Edy Chereji, organizator evenimente: E important să intre doar pe platformele oficiale și doar de acolo să facă achiziții de bilete sau de abonamente.

Pentru a evita țepele, organizatorii ne mai avertizează să nu postăm pe rețelele sociale poze cu biletul de la festival, pentru că pot fi furate codurile QR și se pot vinde mai departe.

