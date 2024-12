Un cămin de bătrâni care funcționa fără autorizație a fost găsit în Eforie Nord. Nouă vârstinici au fost duși la spital

Polițiștii din Constanța au descoperit un cămin de bătrâni care funcționa fără autorizație, transmite presa locală. Nouă vârstinici au fost transportați la spital pentru evaluarea stării de sănătate.

Polițiștii au descoperit căminul care funcționa ilegal în urma unei sesizări referitoare la un bătrân de 90 de ani lăsat într-o locație necunoscută, arată presa locală.

Autoritățile s-au deplasat în noaptea de 23 decembrie la fața locului, unde au găsit nouă vârstinici, majoritatea cu demență și doi imobilizați, arată sursa citată.

„Aici ne am deplasat intamplator, la o sesizare despre un batran de 90 de ani care ar fi lasat aici intr-o locatie necunaocuta total. Nu mi a sspus nimic adresa. Am direcționat doi inspector, am venit și eu să văd ce se întâmplă. Organele de poliție au găsit 9 vârstnici cu diferite afecțiuni, în mare parte cu demență, doi imobilizați. Am mers pe procedură legală, am anunțat Prefectura, DGASPC. Cautăm soluții pentru relocarea în regim de urgență”, a declarat directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Laura Constandin, citată de Ziua de Constanța.

Cei nouă vârstinici găsiți în azilul care funcționa fără autorizație au fost transportați la spital, a transmis și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Editor : M.G.