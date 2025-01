România poate juca un rol hotărâtor în regiunea Mării Negre, în plin război, în Ucraina. O spun doi dintre cei mai importanți comandanți supremi pe care i-au avut Forțele Aliate NATO din Europa. Cei doi generali americani au vorbit pentru Digi24 despre viitorul relației dintre țara noastră și noua administrație de la Washington și au lăudat România, pe care au comparat-o cu Sparta. De altfel, unul dintre acești generali a și lansat, împreună cu președintele Nawaf Salameh Family Office, o platformă destinată consolidării relațiilor româno-americane. Se numește American Romanian Business Roundtable și își propune intensificarea cooperării economice și strategice în domeniul apărării.

Cum arată viitorul afacerilor între România și SUA

Teodora Tompea, jurnalistă Digi24: Suntem în a doua administrație a lui Donald Trump, un moment așteptat îndelung pentru multe domenii importante de activitate. Trăim vremuri destul de tensionate, în care vrem să știm clar o traiectorie pe care o va urma atât Europa, cât și România, dar desigur, în relație strânsă cu partenerul nostru strategic, Statele Unite. Cum se uită investitorii către această nouă numire și care sunt speranțele, așteptările?

Dr. Nawaf Salameh: „Eu cred că oamenii de afaceri strategici se uită la ea foarte bucuroși, cred că deja se deschid multe șampanii. Oamenii de afaceri nestrategici care se gândesc numai la un moment o să aibă mari probleme. Acum trecem la o schimbare radicală la nivel global. Vor fi legate statele între ele, nu prin persoane, ci prin instituții, iar oamenii de afaceri din SUA și România vor colabora și vor construi mari afaceri. Deci nu mai suntem la partea asta prea multă politică, prea multe vorbe, trecem la fapte. Trump ca președinte e un om al faptelor și nu al vorbelor.

Am făcut această platformă care va ajuta, cu cost zero, oameni de afaceri strategici care vor să facă afaceri în România sau pe cei din America să facă afaceri în România. Le punem la dispoziție tot ce au nevoie, nu vorbim de trading, vorbim de chestii strategice. Orice om de afaceri din America ce vrea să vină în România va fi ajutat, sau invers, din România în America. Noi astăzi suntem pe mai multe sectoare, cele strategice, vorbim de energie, despre gaz, despre partea asta petrolieră. Noi nu mai vrem să luăm de la ruși direct sau indirect, vrem să luăm de la americani. Suntem în discuții pentru a încheia niște contracte în valoare de foarte multe miliarde”.

Viitoarea relație România-SUA, privită cu optimism

Cristina Cileacu, jurnalistă Digi24: Vreau să vă întreb ce părere aveți despre viitorul relațiilor dintre România și Statele Unite în această nouă administrație Trump, ținând cont că ați contribuit la înființarea bazei de la Deveselu și a celei de la Mihai Kogălniceanu? Cum arată viitorul?

James L. Jones: „Sunt foarte optimist în privința viitorului nostru, sunt foarte mândru că am făcut parte din așa ceva, ani buni. Am făcut prima vizită în România în 1993, când eram general cu o stea și am avut plăcerea să vizitez Constanța și să lucrez cu omologii mei români la dezvoltarea unui corp al Marinei Române. Am devenit apoi comandantul diviziei a doua din North Carolina, iar soldați români au venit la noi să se antreneze.

A fost începutul unei relații călduroase cu România, țară care a fost întotdeauna un aliat foarte important și prieten al Statelor Unite. Sunt încântat să pot spune că sunt foarte optimist în privința viitorului sub această administrație. Din păcate, Apărarea a devenit un subiect relevant în Europa în această perioadă, unul despre care trebuie să vorbim. La finalul Războiului Rece am sperat că nu va mai trebui să discutăm despre așa ceva, dar din păcate trebuie s-o facem. Vladimir Putin a dovedit acest lucru prin acțiunile sale în Ucraina și prin amenințarea pe care o reprezintă la adresa restului Europei, în multe aspecte.

Cred că în administrația Trump veți observa un efort foarte concentrat în privința relației cu NATO, care va fi intensificat. NATO a avansat mult față de perioada în care am fost acolo. Generalul Wolters a fost ultimul comandant suprem, iar sub conducerea sa și a ultimilor 2-3 comandanți, NATO a trecut printr-o transformare extraordinară. Este o ocazie pentru noi, generali în retragere, să continuăm să lucrăm pe baza relațiilor foarte importante dintre țările de la Marea Neagră și statele baltice, noua linie de apărare a Europei. Este o onoare deosebită și un lucru pe care îl luăm în serios, așa că sunt foarte optimist în privința viitorului rezervat relației româno-americane”.

„România poate juca rolul de lider în regiunea Mării Negre”

Teodora Tompea, jurnalistă Digi24: Este foarte important pentru români să înțeleagă ce se va întâmpla, pentru că domnul Nawaf Salameh a vorbit despre acest parteneriat strategic. Din punctul de vedere al Apărării, din punct de vedere economic, atunci când vorbim despre reconstrucția Ucrainei - pentru că acest lucru se va întâmpla într-o bună zi - cum vor evolua lucrurile în această direcție?

Generalul Tod Wolters: „Știu că nu putea fi aleasă o altă țară decât România care să aibă un rol activ în această privință. Noi, cei din armata americană, ne referim deseori la această țară ca la Sparta Europei. Soldații voștri, guvernul vostru, civilii sunt cât se poate de transparenți, respectă legea și au fost dispuși dintotdeauna să preia inițiativa pe front. Relația mea cu atât de mulți membri ai națiunii voastre - din rândul Armatei, Guvernului sau civililor - a fost extrem de solidă.

Nu putea exista o națiune mai potrivită decât România pentru securizarea zonelor vestice (ale Mării Negre, n.red.). Suntem încântați în privința viitorului. Relația dintre guvernele și armatele noastre a fost și rămâne cât se poate de solidă, începând de la familii, până la liderii guvernelor. Suntem extrem de încântați în privința viitorului. Împărtășesc entuziasmul generalului Jones legat de ceea ce se va întâmpla. Știu că nu poate exista o națiune mai potrivită decât România pentru a juca rolul de lider în regiune”.

