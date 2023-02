Până nu demult un diagnostic precum cancer, tumoră sau boala autoimună reprezentau o condamnare la moarte. Astăzi medicina a evoluat atât de mult încât multe dintre afecțiunile grave pot fi ținute sub control, ba mai mult vindecate. Este și cazul unor malformații ale creierului care pot fi tratate datorită unei descoperiri făcute de un medic român care profesează în Elveția, iar în urma datelor de la 140 de pacienți a descoperit că durata de expunere la un anumit tip de iradiere poate fi mai mică pentru un rezultat mai bun.

Constantin Tuleașcă este medic neurochirurg și a plecat din România acum mai bine de 10 ani, după ce a început să studieze la Iași. Acum este un important neurochirurg în Lausanne, Elveția. În 2016, a fost primul român premiat de Academia de Medicină a Frantei pentru o descoperire adusă în terapia durerii. În 2022, a primit încă o recunoaștere din partea Academiei pentru aprofundarea și descoperirile făcute în continuare.

„Mă bucur că pot împărtăși celor care ne privesc puțin din cercetările pe care le fac aici. Acest studiu a fost realizat pe radioneurochirurgia gamma knife, una din pasiunile mele. În principal, am încercat sa iesim din standardele actuale, să propunem ceva nou. Standardul actual este să prescriem o anumită doză de iradiere în malformațiile arteriovenoase cerebrale pentru a le vindeca. Eu, prin acest studiu făcut în colaborare între echipa din Franța și Elveția, am sugerat ca timpul în care delivrăm o anumită doză de iradiere e extrem de important și acest lucru a fost baza studiului. Acest lucru nu s-a mai demonstrat până atunci.

Ca să traducem pe înțelesul tuturor, radiochirurgia gamma foloseste un anumit de iradiere cu o doză de tratament care poate fi delivrată în 20 sau 120 min. Acest studiu a spus că, dacă durata de iradiere e mai mică, șansele de vindecare sunt mai mari. Nu e legat neapărat de efectul nociv asupra creierului, ci de faptul că există anumite procese reparatorii la nivel de celule, care fac ca timpul scurt de iradiere sa fie mai eficace”, a explicat Constantin Tuleașcă la Digi24.

Tehnologia pe care o descrie este una cunoscută în tratamentul tumorilor cerebrale. Gamma Knife este o formă de radiochirurgie la care medicii apelează mai ales în cazul leziunilor adânci la care nu se poate ajunge prin chirurgia clasică. Datele pe care Constantin Tuleașcă le-a adunat au fost de la 149 de pacienti tratați în ultimii 20 de ani în Lille. Importanța descoperirii cel mai probabil că nu va rămane doar în tratatele de medicină, ea fiind aplicatată în tratamentele uzuale.

„E plăcut când esti apreciat și simți că ai făcut ceva care are un impact. Anul trecut eram în discuții la Academia Franceza pentru un alt premiu într-un alt studiu și nu am fost selectat. În general, nu iau aceste lucruri foarte în serios, în sensul că încerc să-mi fac treaba. Important e să-mi fac treaba în relația cu pacienții și la spital. Mi-a făcut plăcere, e extrem de plăcut să fii la Academia Franceză de Medicină a 2-a oară. Foarte important pentru mine e să dau sentimentul celor cu care colaborez că am făcut ceva, pentru că asta mobilizează foarte mult și echipa.

Continuăm mai multe proiecte. În acest moment lucrăm pe o bază de date despre neurinoamele de acustic sau schawnomele vestibulare. Aceste 2 termene spun aceeasi patologie și încercăm să extrapolăm ce am obținut în studiul premiat de Academie Franceză în tumorile benigne ale creierului, pentru a încerca să creștem eficacitatea radioneurochirurgiei și să diminuăm efectele secundare”, mai spune medicul.

El crede că poate face o schimbare reală în domeniul neurochirurgiei și în puterea vindecătoare a medicinei. „Cred în medicină, altfel n-aș fi făcut această profesie. Cred în puterea vindecătoare a medicinei, nu medicina singură, ci împreună cu multe alte aspecte care împreună ajută. Medicina a evoluat foarte mult și important e să nu rămânem în șabloanele de acum 10-30 de ani. Împortant e să avansăm. numai crezând că putem aduce ceva nou, vom aduce ceva nou. Nu iau dogmele medicale ca fiind adevăruri absolute. Lucrurile evoluează, tehnicile evoluează și important e să ieșim din șabloanele trecutului și să avansăm”, a mai spus medicul Constantin Tuleașcă.

