Zelenski a dezvăluit în ce constă ajutorul militar oferit de România Ucrainei. „Pregătim lucruri care vor avea un impact puternic”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit, după vizita efectuată în România, în ce constă ajutorul militar oferit de guvernul de la București Ucrainei: este vorba despre muniție de artilerie și sisteme antiaeriene.

„Ce am obținut? În primul rând, acorduri bune legate de arme. Nu vă pot dezvălui totul acum, muniția de artilerie e bifată și, la fel, întărirea sistemelor antiaeriene - bifată. Încă pregătim anumite lucruri care vor avea un impact puternic. Un centru de pregătire pentru piloții de F-16 se organizează acum în România, iar piloții ucraineni vor fi printre primii care se vor antrena aici”, a spus Zelenski într-un mesaj filmat din avionul prezidențial și postat pe rețelele sociale.

Liderul de la Kiev a mai menționat crearea unui coridor de cereale prin Republica Moldova, dezvoltarea infrastructurii portuare și deschiderea de noi puncte de trecere la granița comună, subiecte comunicate de altfel și în cadrul întâlnirii oficiale avute marți cu Klaus Iohannis.

Zelenski către români: „Voi ne-ați ajutat cu artileria”

„Mulțumim tuturor celor care ne ajutați. Este bine că astăzi am reușit să ne întărim apărarea noastră”, a mai spus Zelenski în declarația făcută după vizita în România.

Pe rețelele sociale au apărut încă din luna august 2022 imagini cu militari ucraineni care folosesc muniție de artilerie produsă în România. Mai exact, muniția consta din obuze de calibrul 122 mm, produse de compania națională Romarm în 2022 și folosite pentru obuzierele autopropulsate 2S1 Gvozdika, aflate în prezent în dotarea armatei ucrainene. Autoritățile române au refuzat până acum să confirme astfel de informații și preferă să nu dezvăluie date legate de ajutorul militar acordat Ucrainei.

Zelenski a mulțumit de altfel României și în cadrul unei conferințe de presă speciale, pentru ajutorul acordat Ucrainei încă din primele zile ale războiului cu Rusia.

„Parte din susținere a fost faptul că ați găzduit cetățenii noștri. Când ai o astfel de problemă trebuie să privești pe câmpul de luptă, să realizezi de ce ai nevoie. Vezi că sunt lipsuri peste tot. A trebuit să ne apărăm. Motivația e uriașă, dar nu e suficient. Am mulțumit pentru toate pachetele. E vorba de semnalul trimis la început, foarte important. Faptul că România ne-a susținut este foarte important. Știți de ce avem nevoie. Am primit muniție de artilerie, eram în deficit cu asta, nefiind o țară NATO, nu am avut armament din Vest, la început, apoi am trecut la astfel de arme și muniții, oamenii din lume, din Vest ne-au ajutat, au trimis arme, voi ne-ați ajutat cu artileria”, a spus Zelenski.

