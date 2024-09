Cum devine mai ușoară viața noastră de zi cu zi grație ultimelor inovații AI

La IFA 2024, cel mai mare târg de produse electronice din lume, Samsung a dezvăluit cele mai recente inovații în domeniul inteligenței artificiale, integrate în toate categoriile de produse.

Compania își reafirmă angajamentul prin viziunea „AI for All”, demonstrând astfel determinarea de a democratiza accesul la inteligența artificială. Această inițiativă își propune să aducă beneficiile tehnologiei AI în viața cotidiană a consumatorilor, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității vieții utilizatorilor.

Un ecosistem interconectat

Viziunea Samsung AI for All integrează o gamă largă de produse cu AI, de la dispozitive mobile, aparate electrocasnice și sisteme de home entertainment. Elementul central este ecosistemul SmartThings în continuă expansiune, care conectează peste 500 de milioane de dispozitive, oferind un control de la distanță fără întreruperi al tuturor produselor Samsung compatibile cu funcțiile AI, de la gestionarea tuturor aparatelor când ești acasă sau în deplasare, până la navigarea pe televizoarele Samsung.

Experiențe simplificate pentru utilizatorii produselor Samsung

Nu a fost niciodată atât de ușor pentru oamenii din întreaga lume să se bucure de beneficiile AI pentru a simplifica și îmbunătăți viața. Produsele Samsung AI oferă această putere utilizatorilor săi, dându-le posibilitatea de a-și personaliza experiențele de zi cu zi.

Foto: Samsung România

Proiectoarele Premiere 9 și Premiere 7, lansate la IFA 2024, aduc tehnologia laser avansată în divertismentul la domiciliu, oferind o rezoluție 4K excepțională și sunet captivant pe ecrane de până la 130 inch. Acestea includ tehnologii bazate pe inteligență artificială, cum ar fi Upscaling, care îmbunătățește conținutul la calitate 4K, și Vision Booster, care ajustează luminozitatea și contrastul pentru o vizionare optimă în diferite condiții de iluminare.

Ecranele Samsung Neo QLED 8K AI, lansate tot la IFA, oferă o experiență de vizionare îmbunătățită cu procesoarele încorporate NQ 8 AI Gen 3. Aceste procesoare dispun de 512 rețele neuronale – de opt ori mai multe decât până acum – și, atunci când sunt combinate cu puterea AI, oferă experiențe vizuale și sonore personalizate, de înaltă calitate. Această tehnologie mărește conținutul de pe ecran pentru a oferi cea mai clară și mai fină imagine de până acum.

Lansată după IFA, cea mai recentă actualizare a sistemului de operare, One UI 6.1.1, va face funcțiile AI de pe dispozitivele Galaxy Z Fold6 și Z Flip6, disponibile si pe modelele S24, Z Fold5 and Flip5, un exemplu fiind aplicațiile Sketch to Image care permite utilizatorilor să își vizualizeze ideile prin opțiuni de imagine generate de un simplu desen si Portrait Studio stimulează creativitatea, ajutând utilizatorii să creeze un avatar personalizat pe care să îl folosească online.

Totodată, Samsung consideră că AI-ul său ar trebui să îmbunătățească viața de zi cu zi, permițând utilizatorilor să își personalizeze experiențele de divertisment. La IFA 2024, Samsung a lansat proiectoarele Premiere 7 și 9, Galaxy Book5 Pro 360 și Galaxy Book4 Edge 15-inch, toate concepute pentru a ajuta utilizatorii să se concentreze asupra a ceea ce contează pentru ei.