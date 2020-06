Alianța USR-PLUS a anunțat candidații pentru primăriile de sector din București

Duminică, alianța USR-PLUS a anunțat candidații la primăriile de sector din București pentru alegerile locale din 27 septembrie. Aceștia și-au expus prioritățile în fața președintelui USR București, Claudiu Năsui, și a președintelui PLUS București, Vlad Voiculescu.

Candidații alianței sunt:

Clotilde Armand – Sectorul 1

Radu Mihaiu – Sectorul 2

Ana Ciceală – Sectorul 3

Simona Spătaru – Sectorul 4

Alexandru Dimitriu – Sectorul 5

Alexandru Gâdiuță – Sectorul 6

Președintele USR București, Claudiu Năsui, a declarat că alianța are candidați cu experiență, oameni care au realizări importante.

„Unii dintre ei au participat la viața politică de până acum, au fost membri în Consiliul General al Municipiului București, au fost secretari de stat. Sunt oameni care și-au arătat deja competența și au dovedit câte se pot face în statul român dacă există voință, competență și onestitate”, a spus Năsui, citat de Mediafax.

Președintele PLUS București, Vlad Voiculescu, a afirmat la rândul că toți candidații sunt rezultatul unui proces democratic, dinăuntrul fiecărui partid și dinăuntrul Alianței USR PLUS.

„Suntem singura mișcare politică care își alege candidații în mod democratic. Așteptăm de la acești candidați, în principiu, trei lucruri: să fie integri, să aducă lângă ei alți oameni asemenea lor și să înceapă treaba imediat, încă din prima zi de mandat. Și nu la machete, ci la proiecte reale, bine pregătite și bine implementate”, a arătat Voiculescu.

Cine sunt candidații alianței USR - PLUS

Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 1, s-a născut în Franța, dar este româncă prin căsătorie și alegere. Inginer format la MIT și la Ecole Centrale din Paris, are peste 20 de ani de experiență în inginerie, consulting și management pentru companii, în prezent este europarlamentar USR PLUS, membru în Comisia de Bugete și în Comisia de Transport din Parlamentul European.

Radu Mihaiu, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 2, conduce o firmă care dezvoltă aplicații digitale și care are mai mult de jumătate din cifra de afaceri din străinătate, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și a transparentizat în format de date deschise toate contractele de finanțare și achiziții din fonduri europene.

Ana Ciceală, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 3, este consilier municipal USR din 2016, a fost manager de proiect în cadrul Asociației Salvați Bucureștiul și s-a implicat direct în proiectele de protejare a spațiului verde și a patrimoniului construit al Capitalei. În calitate de consilier municipal, a coordonat eforturile USR în procesul privind companiile municipale înființate de actualul primar general cu încălcarea legii, după cum a decis Curtea de Apel București, a depus numeroase proiecte, precum cele care vizează salvarea parcului Brâncuși, crearea unui parc nou în Sectorul 3 (în zona Vitan), consolidarea policlinicii Titan, rezervarea Pieței Victoria pentru manifestații civice și sindicale, realizarea unui audit și sistem integrat de management la unitățile medicale din subordinea municipalității.

Simona Spătaru, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 4, este avocat și are expertiză în domeniul achizițiilor publice și al drepturilor încălcate de autoritățile publice, s-a implicat în politică după tragedia de la Colectiv.

Alexandru Dimitriu, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 5, este avocat și cetățean al Sectorului 5.

Alexandru Gâdiuță, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 6, este absolvent ASE, geograf specializat în Geografia Mediului și activist civic, iar din 2016 este consilier municipal USR. A făcut parte din echipa USR care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță în cazul companiilor municipale înființate ilegal, a scris și depus proiecte de hotărâri referitoare, printre altele, la inventarierea și modernizarea stațiilor STB din oraș, crearea unor străzi noi pentru interconectarea unor cartiere din sector, realizarea unui studiu de mediu pentru identificarea cauzelor și a soluțiilor în cazul problemei poluării aerului ce afectează N-V-ul orașului.

Editor: Cristina Iancu