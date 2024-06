Gheorghe Şoldan, candidatul PSD care a câştigat alegerile la Consiliul Județean Suceava, după ce l-a învins pe liberalul Gheorghe Flutur, a declarat în exclusivitate la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că a reușit să câștige la alegerile locale pentru că „oamenii și-au dorit o schimbare” și fostul președinte al CJ Suceava l-a subestimat.

Gheorghe Șoldan: Oamenii și-au dorit o schimbare, pentru că au fost atâția ani la conducere colegii de coaliție liberali. A fost o prezență și la noi foarte mare, peste 50%, iar diferența între noi a fost de 9000 de voturi. A fost o campanie bazată pe respect iar sucevenii, cred eu că prin acest vot și-au dorit o schimbare majoră pentru că discrepanța dintre fostul președinte și mine este foarte mare, și de vârstă, și de experiență politică, să spunem așa. Și-au dorit o schimbare, și-au dorit să vadă cum e și cu un tânăr foarte aplicat care își dorește să aducă o schimbare în județul Suceava.

Candidatul PSD Gheorghe Șoldan l-a învins pe liberalul Gheorghe Flutur la alegerile locale din 9 iunie cu o diferență de 9000 de voturi și este noul președinte al Consiliului Județean Suceava. Acesta va prelua mandatul în octombrie. Flutur a avut trei mandate la șefia CJ Suceava.

„În afară de faptul că a fost așa frumos vopsit prin presa națională județul nostru, din păcate avem probleme grave acolo care trebuie rezolvate în următorii patru ani. Acest vot ne responsabilizează, e o presiune pe noi că trebuie să aducem o schimbare reală și trebuie să avem investiții făcute aplicate în următorii patru ani ca oamenii să simtă bunăstarea”, a mai spus Gheorghe Șoldan.

Am 32 de ani, fac 33 de ani chiar mâine. Fostul președinte m-a subestimat foarte mult și asta m-a ajutat în campania electorală.

Gheorghe Șoldan a vorbit și despre proiectele care au fost ignorate sau nu au fost terminat în mandatele lui Gheorghe Flutur la CJ Suceava.

„Din păcate sunt foarte multe proiecte care n-au fost duse la final. Vă dau un exempluscurt, aproximativ 70 de kilometri de drum județean, axialul Suceava – Iași, care a fost un proiect lăsat la cheie de fosta administrație, încă se chinuie cu el, nici astăzi nu este făcută recepția și nu e terminat acel drum, de 8 ani de zile cu 70 km de drum județean. Noi am venit cu un program foarte simplu, care poate fi făcut în următorii patru ani, de la drumuri județene asfaltate și modernizate, știu, o să râdeți, în 2024 vorebim în continuare de drumuri pietruite și de pământ în județul Suceva, dintr-o rețea de peste 1100 km de drum județean cred că sunt 250 km de drum județean pietruit și de pământ, ca să nu mai vorbim de sute de kilometri de drum județean nemodernizat. Am început cu temelia economiei, am spus că vom asfalta, vom face infrastructura rutieră și de acolo vom începe să dezvoltăm ușor, ușor județul Suceava”, a declarat Gheorghe Șoldan la Digi24

