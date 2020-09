Un scandal imens umbrește rezultatul alegerilor locale din București. După ce Clotilde Armand a chemat poliția la Primăria Sectrorului 1, pentru o presupusă tentativă de fraudare a alegerilor de către reprezentanții PSD, PNL și USR-PLUS au venit și cu acuzații de furt de voturi. Cele două formațiuni politice susțin că voturile lor din procesele-verbale de la secțiile de vot au fost trecute în dreptul altor partide pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Marcel Ciolacu, președintele PSD, califică drept „o tâmpenie” acuzațiile de fraudă și spune că partidul a depus plângere la Biroul Electoral Central pentru renumărarea voturilor.

Clotilde Armand a relatat luni seară, la Digi24, episodul cu teancul de procese-verbale de la Biroul Electoral de sector, care au fost descoperite în sediul Primăriei Sectorului 1. Ea a spus că, deoarece colegii ei nu aveau dreptul să intre în sediul biroului electoral, stăteau de pază afară.

„Colegii mei au stat aici de pază. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă, la voturile adunate aici. Colegii care stăteau de pază - nu aveau dreptul să între în biroul electoral de sector, chiar dacă sunt candidați - au surprins un om care ieșea din Biroul Electoral de sector cu procesele-verbale care consemnează rezultatul numărării voturilor. Un teanc de procese verbale care au fost aduse și am putut intra pentru că Jandarmeria a fost sesizată, au fost aduse la Primăria Sectrorului 1. În aceeași clădire avem și Biroul Electoral de sector, și direcția de salubrizare a Primăriei Sectrului 1. Am putut intra în direcția de salubrizare și am găsit și procese verbale pe jumătate completate, elemente care arătau clar că era sediu de campanie, că erau urmărite voturile pentru fiecare candidat, pungi cu mită electorală”, a declarat Clotilde Armand pentru Digi24.

Candidata USR-PLUS acuză că o instituție publică era folosită ca sediu de campanie pentru un partid politic și că procesele-verbale de la biroul electoral, care are sediul în aceeași clădire, nu aveau ce căuta la direcția de salubrizare.

„Sunt două probleme. Faptul că un spațiu public e folosit în interes de partid. Erau semne că era folosit că sediu de campanie al PSD. Și e o problema foarte mare cu aceste procese verbale, și cu cele aproape goale, și cele completate, ștampilate, originale, nu știm dacă sunt procese verbale care aparțin de BES și atunci de ce au ieșit de la BES, sau dacă sunt procese verbale care aparțin de PSD, adică exemplarul lor, și atunci de ce au ieșit de la BES că să se ducă la primărie?”, a mai spus Armand.

Ea se arată în continuare încrezătoare în victoria ei în fața lui Dan Tudorache.

„Au venit poliția, jandarmeria, au făcut anchetele lor. Noi monitorizăm pentru că suntem foarte atenți la fraude. E clar că matematică e de partea noastră, procesele verbale semnate și de reprezentanții USR-PLUS și PNL spun clar că am câștigat. Vrem să fim siguri că totul se va desfășura în condiții normale și că matematică se va regăsi până la capăt”.

PNL și USR-PLUS acuză furt de voturi la secții

Pe lângă scandalul de la Sectorul 1, a apărut un nou tip de acuzații de fraudă electorală: furt de voturi.

Cristian Băcanu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 5, afirmă că partidului său i-au fost furate aproape 100 de voturi într-o singură secție.

