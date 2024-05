Reacția vulgară a Zaharovei la amenințarea lui Macron că ar trimite trupe în Ucraina

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat ironic declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron care a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale pe teren în Ucraina, dacă Rusia va reuși să rupă frontul. „Aparent, are legătură cu anumite zile pe care le are săptămâna - aşa este ciclul”, a declarat Zaharova, joi, într-un interviu pentru TASS.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe nu a precizat exact ce a vrut să spună”, menţionează Kommersant.

Într-un interviu pentru The Economist că, Macron a afirmat că își asumă posibilitatea de a trimite trupe la sol în Ucraina, dacă Rusia va reuși să rupă frontul. El susține că în cazul în care Ucraina ar cere ajutor militar la sol, Occidentul nu poate ignora acest lucru.

„Dacă ruşii reuşesc să străpungă linia frontului, dacă ar exista o cerere ucraineană - ceea ce nu este cazul astăzi - ar trebui să ne punem în mod legitim întrebarea”, a declarat preşedintele francez săptămânalului britanic.

„A exclude acest lucru a priori înseamnă a nu învăţa lecţiile ultimilor doi ani”, în condiţiile în care ţările NATO au exclus iniţial să trimită tancuri şi avioane în Ucraina, iar în cele din urmă s-au răzgândit, a adăugat el, citat de Agerpres.

Şeful statului francez a iscat o controversă la sfârşitul lunii februarie, afirmând că trimiterea de trupe occidentale pe pământul ucrainean nu trebuie „exclusă” în viitor.

El a explicat că doreşte să restabilească „ambiguitatea strategică” în răspunsul european la invazia rusă a Ucrainei.

Majoritatea ţărilor europene, precum şi Statele Unite, s-au distanţat în mod clar de remarcile sale, chiar dacă de atunci unele au făcut un pas în această direcţie.

