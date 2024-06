Alegeri locale 2024 - numărătoare paralelă: Doru Dăncuş a câştigat mandatul de primar în Baia Mare

Candidatul PSD pentru funcţia de primar al municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, viceprimar cu atribuţii de primar interimar, a anunţat, luni, că a câştigat alegerile locale.

Conform numărătorii paralele, acesta a avut 2.000 de voturi în plus față de candidatul PNL, Ionel Bogdan.

„Am luptat împreună, am muncit împreună, am demonstrat împreună şi am învins împreună! Dragi băimăreni, încrederea dumneavoastră îmi dă puterea şi energia de a continua şi de a demonstra că se poate! În ultimele săptămâni, în ultimele luni, am arătat o altă faţă a administraţiei, una îndreptată spre oameni. Am fost alături de dumneavoastră în stradă, v-am ascultat, m-am consultat cu dumneavoastră, am găsit soluţii şi le-am pus în practică. Am trecut cu capul sus printr-o campanie grea, presărată cu fel şi fel de atacuri. Nu m-am plâns şi nu mă voi plânge de greu. Nu m-au doborât şi nu mă vor putea doborî! Astăzi, însă, începem o noua etapă. A venit momentul ca fiecare să lase politica deoparte şi să muncim împreună, cu toţii, pentru cetăţeni. A venit momentul să lăsăm deoparte animozităţile, preferinţele personale, culoarea politică şi să ducem Baia Mare pe drumul dezvoltării!”, a spus, în postarea sa, Doru Dăncuş.

Primarul ales al municipiului Baia Mare a mai precizat că va pune în practică programul asumat în faţa electoratului.

„Dragi băimăreni, vă asigur că sunt şi voi rămâne omul pe care vă puteţi baza. Vă asigur că voi continua să fiu prezent în stradă, alături de dumneavoastră, că voi continua să găsesc soluţii pentru fiecare doleanţă a dumneavoastră. Vă asigur că voi munci şi mă voi lupta, împreună cu oamenii capabili şi oneşti pe care îi am alături, pentru a realiza fiecare dintre obiectivele pe care vi le-am prezentat şi pe care mi le-am asumat în programul meu pentru următorii patru ani. Nu avem nici o zi de pierdut. Nu avem timp de pauze. Ne întoarcem la treabă şi, aşa cum ne-am asumat, împreună, muncim pentru a face din Baia Mare oraşul pe care ni-l dorim, oraşul pe care îl merităm cu toţii. Împreună, deschidem un nou capitol pentru Baia Mare, un capitol al dezvoltării!”, a mai spus Doru Dăncuş.

