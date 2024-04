Nicolae Ciucă a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că în cazul în care medicul Cătălin Cîrstoiu va fi retras, atât coaliția cât și PNL au planuri de rezervă. „Avem planul B, avem planul C”, a spus președintele liberalilor. „Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac, dar dacă va fi nevoie, PNL, într-o situație de extremă urgență va avea propriul candidat, nu e problemă”.

„Avem varianta planul B, avem planul C. Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac, dar dacă va fi nevoie, PNL, într-o situație de extremă urgență ca să folosesc această sintagmă, va avea propriul candidat, nu e problemă, avem resursa umană să identificăm acel candidat al PNL. Repet, extremă urgență. Dacă identificăm un candidat comun din afara celor două partide e posibil să luăm o decizie în acest sens. După declarațiile de azi, vedeți că resursa e inepuizabilă. După ce vorbesc cu executivul partidului cu BPN, luăm o decizie și desemnăm un candidat. Sunt foarte importante, pentru că am reușit să ajungem la un numitor comun în municipiile sau în județele unde nu avem primari de municipiu reședință de județ unde ne dorim să menținem majoritate și să păstrăm consiliile județene, și ar fi păcat după ce am avut un numitor comun pe lista alegerilor europarlamentare să nu avem un rezultat similar și pentru București”, a declarat Nicolae Ciucă.

„În condițiile în care la sectoarele unde nu avem primari există opțiunea agreată de a susține un candiat de la PNL, respectiv PSD, inclusiv formula de listă la consiliile locale și formula pentru consiliul general al Capitalei. Dacă nu reușim, luăm o decizie în coaliție. Are o pondere, dar nu o pondere care să impacteze pentru a rupe proiectul care e proiect la nivel de țară. Sigur, Bucureștiul e important pentru toți cei care lucrează în București, dar e importantă și pentru teritoriu, ca atare, e nevoie ca Bucureștiul să fie considerat piesa centrală a tot ce înseamnă procesul electoral”, a afirmat președintele PNL

„Europarlamentarele contează, pentru că ne-am dorit să mergem către PE cu un pachet de forțe consolidat, care să vorbească după aceeași partitură, ca să reprezentăm cu adevărat interesele românilor. Când vorbim de PE, nu vorbim de un partid sau altul, vorbim de România. Lista, acest pachet de europarlamentari de candidați pe liste este important de asemenea, pentru că de acolo am plecat. Ștacheta pe care ne-am asumat-o aspus-o și copreședintele coaliției, a fost să atingem 50 plus 1. Acum știți și dvs. știu și eu, sondajele se duc și dau cifrele după comandă. La noi arată altfel – foarte aproape de dezideratul pe care ni l-am propus, și mai reiese ceva – că mai mult de 50%, chiar 60% dintre români acceptă această variantă de coaliție de guvernare asumată pentru stabilitatea și pentru o viață normală, pentru că, iată, nu suntem departe de ce se întâmplă în Ucraina, și există această temere vizavi de ce ar mai însemna și o perturbare”, a mai spus Ciucă.

„Având acest feedback, și din întâlnirile cu oamenii pe stradă, am venit pe jos și să știți că nu a zis nimeni de ce ați făcut asta. Avem și hardcore-ul fiecărui partid, eu trebuie să vorbesc cu susținătorii care nu înțeleg de ce am făcut asta. După ce vorbim, după ce le explicăm, după ce răspundem la întrebări, oamenii înțeleg, și voi face chestiunea asta oriunde va fi nevoie”, a adăugat liderul liberalilor.

Editor : Liviu Cojan