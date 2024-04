O olandeză cu depresie va fi eutanasiată, pentru că „nu mai poate face față”. Are doar 28 de ani

O olandeză de 28 de ani, sănătoasă din punct de vedere fizic, a decis să fie eutanasiată, pentru că - spune ea - nu mai poate lupta cu depresia, autismul și cu tulburarea Borderline.

Zoraya ter Beek, care locuiește într-o localitate mică de lângă granița cu Germania, a luat decizia dificilă de a-și pune capăt vieții în mod legal. În ciuda faptului că are o relație bună cu iubitul ei de 40 de ani, de care este foarte atașată și a dragostei uriașe pe care o are pentru cele două pisici ale sale, Zoraya a fost programată pentru eutanasie la începutul lunii mai, pentru că lupta ei pentru sănătatea mintală a epuizat-o, potrivit The Free Press.

Într-un interviu pentru The Free Press, tânăra a mărturisit: „Întotdeauna am spus foarte ferm că dacă situația nu se îmbunătățește, nu mai pot merge în continuare”.

Cazul ei arată că în Occident există o tendință de creștere a sinuciderilor asistate din cauza unor probleme grave de sănătate mintală, o abatere de la cazurile tradiționale în care eutanasia era asociată cu bolile terminale.

Stef Groenewoud, specialist în domeniul sănătății de la Universitatea Teologică Kampen din Țările de Jos, și-a exprimat îngrijorarea față de această tendință. „Văd fenomenul în special la tinerii cu tulburări psihice, unde medicii par să renunțe la ei mai ușor decât înainte”, a declarat Stef Groenewoud.

Procesul de eutanasie al lui Ter Beek a fost planificat cu meticulozitate. Ea va fi sedată de un medic înainte de a-i fi administrat un medicament care îi va opri inima. Iubitul ei îi va fi alături pe toată durata procedurii, care va avea loc pe canapeaua din livingul casei sale.

Reflectând la moartea ei iminentă, Zoraya ter Beek a spus că, în ciuda faptului că aceasta a fost alegerea ei, este îngrijorată. „Mi-e puțin frică să mor, pentru că este o necunoscută totală. Nu știm cu adevărat ce urmează... Sau nu e nimic? Aceasta este partea înfricoșătoare”, a spus ea.

Țările de Jos au legalizat sinuciderile asistate din 2001 și au înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de eutanasie. În 2022 au fost înregistrate 8.720 de decese prin eutanasie, reprezentând aproximativ 5% din totalul de decese din țară.

În februarie, fostul prim-ministru olandez Dries van Agt, în vârstă de 93 de ani, și soția lui au murit prin eutanasie ținându-se de mână.

Ter Beek a postat pe X (Twitter) un mesaj prin care își exprimă recunoștința pentru înțelegere și față de cei dispuși să învețe din experiențele ei. De asemenea, a anunțat că își va închide toate conturile de pe rețelele sociale înainte de eutanasierea programată.

