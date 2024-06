Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR), a declarat luni seară la Digi24 că nu va candida "la nicio funcție în stat în acest an" pentru că are un mandat de patru ani pentru care "va face totul". El a spus că demisia lui Cătălin Drulă este "un gest rar în politică, de asumare". De asemenea, el a subliniat că rezultatele pentru USR "sunt dureroase".

"Am explicat că nu voi candida la nicio funcție în stat în acest an, tocmai am fost reales primarul Timișoarei, asta e pasiunea mea, promisiunea mea pentru timișoreni, voi face totul ca să duc acest mandat 4 ani.

Nu e vorba de altă funcție, dar în același timp, rezultatele pentru USR sunt dureroase și necesită cumva o nouă energie. Îl respect enorm pe Cătălin Drulă pentru un gest pe care l-a făcut, foarte rar în politică asumat, răspunderea politică pentru acest rezultat. A făcut un pas în spate. Fără să fi fost asta un plan al meu, îmi asum o candidatură pentru a prelua președinția partidului.

E nevoie de un proiect de coagulare.

Drulă nu și-a dat demisia pe loc, ci a anunțat că va convoca alegeri pentru nou președinte. Când și-a asumat răspunderea politică, asta presupune o coresponsabilitate pentru acest rezultat dureros. Toți trebuie să ne întrebăm de ce nu am ajuns cu mesajele noastre la alegători.

Strategia PSD - PNL de comasare a alegerilor a degenerat votul politic și a funcționat. Nu putem permite ca PSD să preia toată puterea în stat", a declarat Fritz.

