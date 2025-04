Nicușor Dan spune că ar negocia cu Lasconi și Antonescu pentru a evita finala Simion–Ponta la prezidențiale. Reacții din PSD și PNL

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan susţine că tot timpul şi-a dorit susţinerea USR în campania pentru alegerile prezidenţiale şi afirmă că, dacă s-ar întâmpla asta, ar fi bine, el apreciind că o finală Ponta-Simion ar fi cel mai rău lucru pentru România. Nicușor Dan dă de înțeles că s-ar retrage din cursa pentru Cotroceni dacă Elena Lasconi sau Crin Antonescu ar sta mai bine în sondaje. O reacție a venit miercuri din partea șefului interimar al PNL. Cătălin Predoiu a spus că alegerile vor fi câștigate de către Crin Antonescu. Totodată, președintele USR a exclus retragerea sa. O reprlică a venit și din patrtea lui Sorin Grindeanu, de la PSD, care spune că singura retragere posibilă este a lui Nicușor Dan, care trebuie să revină la Primăria Capitalei.

ACTUALIZARE 12.58 Într-o replică publicată pe Facebook, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat că Nicușor Dan „a dat, din nou, startul la tumbele electorale de campanie” și că „strategia sa este una simplistă: să pună presiune pe candidații pro-europeni să se dea la o parte din cursa electorală în favoarea sa.” Grindeanu a spus că „singura retragere posibilă este a lui Nicușor Dan! Înapoi la Primăria Capitalei, pentru care a fost votat!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială. Întrebat cât de mult l-ar ajuta o eventuală retragere din cursă a Elenei Lasconi, Nicuşor Dan a spus, marţi seară, că nu poate interfera cu decizia USR, dar că şi-a dorit tot timpul să aibă susţinerea USR.

„Tot timpul mi-am dorit susţinerea USR. Dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla ar fi foarte bine, dar nu pot să interferez cu decizia partidului”, a precizat Nicuşor Dan, la Fanatik.ro.

Întrebat dacă el consideră că publicul USR l-ar vota chiar şi în situaţia în care Lasconi rămâne candidat, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu pot să sper decât că unii din USR mă vor vota”.

Cât priveşte o eventuală retragere a sa din cursă în favoarea Elenei Lasconi sau a lui Crin Antonescu, dacă unul dintre aceştia ar sta mai bine ca el în sondaje, Nicuşor Dan a spus: „Să vedem cum evoluează sondajele. Eu sper să nu fim în această ipoteză şi să nu se confirme o finală Simion-Ponta. Nu există ceva mai rău pentru România decât o asemenea finală”.

Totodată, Nicuşor Dan a spus că nu îl consideră pe Victor Ponta în afara jocului, adăugând că ar fi spus în urmă cu două sau trei săptămâni că Ponta nu are nici o şansă.

Lasconi exclude să se retragă: „Îl invit să meargă în continuare la cumpărături de pătrunjel”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a exclus, marţi seara, o retragere din cursa prezidenţială, menţionând că, dacă va câştiga, nu va duce la Palatul Cotroceni „oameni ai trecutului” şi nici nu va avea vreodată un „consultant pro-rus”, transmite Agerpres.

„Eu sunt omul dialogului - toată lumea ştie că sunt omul dialogului. E mai greu în partea cealaltă. Pe mine numai dacă vrei să nu mă găseşti nu mă găseşti şi dacă nu vrei să dialoghezi cu mine nu dialoghezi. Pe de altă parte, eu am intrat într-o cursă anul trecut şi am de gând să o duc la bun sfârşit şi să devin preşedintele României, cu ajutorul românilor. Eu nu stau să mă uit în stânga şi în dreapta cine mai intră în competiţie. (...) Este exclus să mă retrag în campanie. Voi duce lupta până la capăt”, a precizat liderul USR, într-o emisiune la Antena 3.

În ce priveşte declaraţiile lui Nicuşor Dan, care a spus că o va susţine pentru o candidatură la Primăria Capitalei, Elena Lasconi a replicat: „Eu îl invit să meargă în continuare la cumpărături de pătrunjel, că am văzut că îi place”.

Întrebată de ce ar fi mai bună pentru funcţia de preşedinte al României decât Nicuşor Dan, ea a susţinut că este o persoană curajoasă.

„Pentru că sunt dată naibii, pentru că sunt curajoasă, pentru că am experienţe similare cu majoritatea românilor. (...) Eu nu am să fac declaraţii, doar aşa, ca să nu deranjez PSD şi PNL. Nu o să iau la Cotroceni oameni ai trecutului, aşa cum sunt Iohannis şi Antonescu. Şi niciodată nu o să am pe cineva care să fie consultant pro-rus”, a spus Lasconi.

Cât priveşte legitimitatea celor două candidaturi, a ei şi a lui Nicuşor Dan, preşedintele USR a afirmat: „Una e să aduci pe lume un copil şi alta e să îl creşti”.

„Eu vreau să cresc USR-ul. (...) Eu, în calitate de preşedinte al USR, îmi doresc să ajungem să conducem această ţară şi să fim majoritari în Parlament”, a spus ea.

Lasconi l-a criticat şi pe candidatul AUR, George Simion, spunând că are un CV „aproape gol” şi că „s-a bătut cu jandarmii” la meciurile de fotbal.

„După ce s-a bătut cu jandarmii pe la toate meciurile de fotbal, s-a gândit că este o super-oportunitate să intre în politică. După care să se agaţe de Georgescu, că poate are succes în viaţă. Succesul în viaţă ţi-l dau oamenii prin voturi”, a spus Lasconi.

Lidera USR s-a declarat convinsă că decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale a fost una politică. Totodată, ea s-a întrebat dacă ar fi fost aplicată aceeaşi măsură în cazul în care Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

„Îmi menţin părerea, pentru că la momentul respectiv (al anulării alegerilor - n.r.) nu aveam nicio dovadă. (...) La momentul respectiv nu am avut nicio dovadă şi a fost o foarte mare greşeală, în primul rând din partea preşedintelui Klaus Iohannis, care nu a comunicat. Şi cred că nu mai avem nevoie de un preşedinte pe chipul şi asemănarea lui Iohannis, care să nu comunice cu oamenii.

Am văzut şi eu că au început anchete, descinderi. Frica este o emoţie puternică, cu care poţi să manipulezi. De regulă s-a folosit frica la mai multe alegeri. Şi vorbim de alegerile prezidenţiale acum, despre «perla coroanei». Eu mă întreb dacă, de exemplu, era Ciolacu în turul doi, dacă s-ar mai fi anulat alegerile. În continuare cred ca a fost o decizie politică şi cred că istoria o să îmi dea dreptate”, a apreciat Lasconi.

Cătălin Predoiu: „Crin Antonescu va intra în turul doi şi va câştiga alegerile”

Crin Antonescu va intra în turul doi şi va câştiga prezidenţialele, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, adăugând că orice fel de speculaţie cu privire la discuţii între candidaţii proeuropeni este irelevantă pentru el.

Predoiu a fost întrebat dacă este nevoie de o discuţie, aşa cum a propus Nicuşor Dan, în vederea retragerii din cursa pentru prezidenţiale a unuia dintre candidaţii proeuropeni pentru a nu se ajunge la o finală între Victor Ponta şi George Simion.

„Pe noi ne interesează să maximizăm efortul de campanie, ceea ce şi facem în teren. Crin Antonescu va intra în turul doi şi va câştiga prezidenţialele. Toţi colegii liberali se mobilizează în acest sens, colegii din PSD, din UDMR, de la minorităţi. Să ştiţi că coaliţia funcţionează”, a spus Predoiu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că este irelevantă în acest moment orice fel de speculaţie.

„Ceea ce e relevant pentru mine e ca întreg partidul şi celelalte partide din coaliţie să continue efortul pe care îl fac”, a conchis acesta.

Editor : A.C.