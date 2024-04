„Sunt convinsă că vom schimba fața Capitalei”, a spus marți Gabriela Firea, după ce a fost desemnată candidatul PSD la Primăria București. Ea spune că intră în competiție cu „un gând optimist” și vrea să-i convingă pe bucureșteni că „echipa social-democrată este soluția corectă” pentru Capitală.

Întrebată dacă mai e timp pentru a aduna semnăturile necesare pentru candidatura sa la Primăria Capitalei, Firea a răspuns: „Am fost și sunt motivată să muncesc, întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu colegii mei. Acum avem o șansă în plus dată fiind relația foarte bună pe care o avem ca primari cu Guvernul României prin persoana premierului Marcel Ciolacu și sunt convinsă că membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza în această perioadă, nu doar pentru a strânge un nou rând de semnături, ci de această dată pentru candidatura mea și a colegilor din Consiliul General, ci și pentru a încerca să le explicăm bucureștenilor că timpul e scurt, iar votul trebuie să fie unul util. Un vot pentru curățenia Capitalei, un București fără gropi, fără șobolani, un București în care să ne facă plăcere să trăim”.

„Intru (în competiție) cu gândul de a-i convinge pe bucureșteni că suntem soluția corectă, soluția bună, echipa social-democrată din București, cu sprijinul Guvernului, în echipă cu colegii de la sectoare, sunt convinsă că vom schimba fața Capitalei. Intru în competiție cu un gând optimist”, a mai spus Firea.

PSD va valida săptămâna viitoare în forurile statutare candidatura Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, a declarat marţi liderul partidului, premierul Marcel Ciolacu.

„Cred că e o procedură simplă, săptămâna viitoare, o să facem în online, până la depunerea candidaturii”, a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

Liderul PSD a mai precizat că se va implica direct în strângerea de semnături pentru candidatura Gabrielei Firea, în Capitală. „Eu o să mă implic direct, dacă doamna Firea o să îmi permită, şi cu echipa dânsei de campanie, o să particip direct la strângerea de semnături în Bucureşti”, a adăugat Ciolacu.

Cătălin Cîrstoiu a avut, marţi pe Facebook, prima reacţie după ce PSD şi PNL au renunţat la candidatura sa la Primăria Capitalei. El a precizat că nu a luat decizia de face un pas înapoi „pentru că un medic nu abandonează niciodată” şi că, „în fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici”. „Mi-aş dori ca toţi politicienii care sunt acuzaţi de presă să explice public, dacă sunt vinovaţi sau nu, aşa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibi”, a mai sspus medicul care a respins din nou acuzaţia de incompatibilitate.

Editor : Loredana Bancăș