Gabriela Firea spune că se aștepta să piardă alegerile pentru Capitală: „Dar nu la o diferență așa de mare”

Gabriela Firea spune că se aștepta să piardă la alegerile pentru Primăria Capitalei, „dar nu la o diferenţă atât de mare” față de Nicușor Dan. Aceasta mai afirmă că a avut parte de o campanie electorală „mult prea scurtă”.

”161.761 de bucureşteni m-au votat duminică şi le mulţumesc din tot sufletul pentru că au crezut în mine, în echipa mea şi în soluţiile propuse de noi. Sunt convinsă că m-au votat cu mintea, inima, credinţa şi empatia lor, aşa cum i-am rugat în campanie. O campanie mult prea scurtă, faţă de nevoia de a aduce aminte ce am realizat ca primar general şi, mai ales, pentru a explica ce voiam să rezolv în continuare”, arată Gabriela Firea în mesajul pe Facebook.

Ea precizează că întotdeauna a reacţionat cu modestie şi demnitate atunci când a fost câştigătoare, în frunte şi aşa va rămâne şi acum, când ocupă locul doi.

”De aceea, nu mă voi apăra învinovăţind pe altcineva. Îmi fac doar mie reproşuri din care, cu siguranţă, am să învăţ pentru viitor. Şi, a propos de viitor, din păcate observ că sunt anumiţi analişti mai preocupaţi de “cariera mea politică” decât de viaţa oamenilor, de cum vor trăi ei de-acum înainte în Bucureşti : mai bine, la fel sau mai puţin bine. Un parcurs politic al cuiva este un fir de nisip comparativ cu existenţa oamenilor. Soarta lor ar trebui să ne preocupe pe toţi”, a completat Gabriela Firea.

”Îmi reproşez că nu am reuşit să mă întâlnesc cu mai mulţi bucureşteni, că nu am ajuns în toate cartierele din cele şase sectoare, că nu a fost timp să dezbat problemele Capitalei cu mai multe organizaţii, asociaţii, entităţi civice, că nu am reuşit să particip la mai multe interviuri radio, televizate sau din presa scrisă, în această lună intensă. Este posibil ca în puţinele apariţii în mass media să fi vorbit prea tehnic, prea administrativ, limbajul acesta este rodul muncii şi experienţei dar nu e creator de emoţie şi nu este deloc atractiv”, a mai spus Firea.

Gabriela Firea subliniază că nu îşi reproşează că a acceptat să candideze pe ultima sută de metri, când ceilalţi candidaţi erau în plină pre-campanie, lansaţi cu bugete imense şi nemăsurate de instituţii.

”Răspunsul meu negativ, la 1 noaptea, după 16 ore de şedinţă, într-un moment de criză pentru partid şi pentru coaliţie ar fi însemnat egoism şi că mă gândesc doar la imaginea mea care ar fi suferit dacă pierdeam. Nu sunt un astfel de om. Am fost şi voi fi un coleg devotat, loial, cu dorinţa de a face bine oamenilor, chiar cu sacrificii personale. Am dovedit-o, în timp, de multe ori. Mă aşteptam să pierd, din cauza candidaţilor numeroşi din centru-stânga bazinului politic, dar nu la o diferenţă atât de mare. Vom analiza cu toţii care au fost cauzele, în afară de campania dură, intensă, fără precedent, dusă împotriva mea de un an de zile (când aveam 10 puncte peste actualul primar general) şi aglomerarea culoarului politic. Vor mai fi examene politice anul acesta şi trebuie să ne pregătim mai bine”, a anunţat Firea.

Gabriela Firea mai spune că tocmai pentru că îi pasă, îţi doreşte să înveţe din această situaţie grea.

”A greşi e omeneşte, important este să-i tratăm cu respect, obiectivitate şi bună-credintă atât pe toţi cei care ne apreciază şi susţin dar, în egală măsură, şi pe cei care ne critică, dezaprobă, contestă. Mai consider că : şi un scor mic trebuie să ne dea de gândit, dar şi un scor mare. O reuşită înseamnă aşteptări imense din partea cetăţenilor şi promisiuni ce trebuie îndeplinite. Îi felicit pe toţi câştigătorii din alegerile locale şi europarlamentare! Le mulţumesc sincer, cu emoţie si recunoştinţă, inimoşilor mei colegi de la Bucureşti : Daniel, Robert, Hazem, Anca, George, Cristina, Alex şi toţi tinerii care ne-au însoţit zi şi noapte. Sunteţi în inima mea pentru totdeauna. A fost o lună plină de efort, dinamism, implicare, dorinţă de a explica şi interacţiona cu oamenii, în care i-am simţit aproape, coechipieri, pe colegii mei : Marcel, Paul, Mihai, Sorin, Eugen, Bogdan. Chapeau bas! Îmi pare rău că nu am reuşit să obţin mai mult acum. Activitatea mea nu se va opri aici. Voi fi neobosită în a promova modernizarea comunităţilor, drepturile femeilor, egalitatea de şanse şi protejarea sănătăţii tuturor. Cu Dumnezeu şi gândul bun înainte!”, spune Firea în mesaj.

