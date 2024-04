Kelemen Hunor: Când ai dubii cu cine să mergi la alegerile din 2024, tot timpul ai o soluție bună, UDMR. Niciodată nu te lasă baltă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a îndemnat cetățenii să meargă la vot la alegerile din 9 iunie pentru a schimba lucrurile în bine și dacă au dubii pe cine să voteze, să aleagă UDMR, care este o formațiune politică previzibilă, serioasă, profesionistă, care „niciodată nu te lasă baltă”.

Kelemen Hunor a declarat la podcastul „La mintea lui Telelu”, realizat de Dragoș Mușat, că 2024 este un an esențial pentru România, nu pentru următorii 4-5 ani, ci pentru jumătate de veac, fiindcă se va schimba structura administrativă.

„Mergeți la vot, nu lăsați decizia din mâna voastră niciodată, fiindcă asta este o posibilitate de a influența lucrurile, de a schimba lucrurile în bine. 2024 este un an esențial pentru România, nu pentru următorii 4-5 ani, ci pentru jumătate de veac, fiindcă se va schimba structura administrativă. În 1968 a fost ultima reformă administrativă. Se schimbă structura și nu pentru 4 ani, ci pe termen lung. Vor veni schimbări esențiale și în România, și în Europa, și în lume. De aceea este important să știi că ai contribuit la această schimbare. Să nu votați niciodată partide extremiste, care vin din întuneric și se duc în întuneric, iar dacă îți lași viața pe mâna lor, acolo te duc. Și când ai dubii cu cine să mergi la alegerile din 2024, tot timpul ai o soluție bună, UDMR, fiindcă este previzibil, serios, profesionist și niciodată nu te lasă baltă. Dacă noi am spus un lucru așa rămâne, indiferent dacă ești sau nu ești de acord, dar știi că la noi cuvântul dat rămâne cuvântul dat. Mulți dintre noi suntem din old school din punct de vedere politic. La noi există și moralitate și valori morale în politică, nu numai interese de moment”, a afirmat președintele UDMR.

