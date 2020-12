Nicușor Dan își anunță votul pentru PNL: E singurul partid care poate învinge PSD pe 6 decembrie!

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri că va vota cu Partidul Național Liberal la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Într-o declarație făcută la sediul de campanie al PNL București, primarul Nicușor Dan a spus că e „obligatoriu" ca PSD să ajungă în opoziție, plătind astfel pentru „tot răul pe care l-a făcut României și Bucureștiului".

Îndemnând bucureștenii să vină duminică la vot, Nicușor Dan a prezentat o serie de argumente pentru opțiunea lui în favoarea PNL. Primarul Capitalei consideră că PNL are cel mai bun program de guvernare, lucru foarte important în condițiile în care România are de absorbit fonduri europene de 80 de miliarde euro și nu-și permite „experimente". Nicușor Dan apreciază de asemenea că PNL are, prin Ludovic Orban, cea mai bună propunere pentru funcția de prim-ministru, afirmând că Orban e „o persoană de încredere, care-și ține cuvântul".

Printre motivele în sprijinul votului său pentru PNL, primarul Capitalei mai enumeră relația bună dintre liberali și președintele Klaus Iohannis, precum și relația „corectă" pe care el personal o are cu guvernul PNL. „În doar o lună am reușit să rezolvăm probleme care țin de sănătate, de termoficare, de mediu. În patru ani putem să facem mult mai multe lucruri bune pentru București", a afirmat Nicușor Dan despre colaborarea cu guvernul condus de Ludovic Orban. Foarte important, în opinia primarului Capitalei, e faptul că doar PNL poate învinge PSD la alegerile parlamentare, „așa cum a făcut-o la alegerile locale". Nicușor Dan a lansat de asemenea un apel către bucureșteni să nu lase „caracatița Firea-PSD" să revină în Parlament sau în Guvern, după ce, prin votul din alegerile locale, ea a fost scoasă din Primăria Capitalei.