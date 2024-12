Elena Lasconi, candidata care a intrat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și șefa Uniunii Salvați România, a avut un discurs prin care a îndemnat la a susține democrația și valorile pro-europene, după apariția exit-poll-ului de la alegerile parlamentare, care a cotat USR la 15%.

„Dumnezeu să binecuvânteze România în UE și NATO. Din câte am văzut la acest exit-poll cred că cel mai înțelept ar fi să așteptăm numărătoarea de mâine și, de asemenea, vreau să le mulțumesc delegaților din secțiile de votare, să rămână vigilenți, până se numără fiecare buletin de vot. A fost o zi complicată pentru noi toți, la fel ca în fiecare zi, am fost printre oameni, am fost la Câmpulung, mulți m-au luat în brațe si au plâns, spunând că sunt speriați de ceea ce se întâmplă în țară”, a început Elena Lasconi discursul susținut la apariția rezultatului exit-poll.

Lasconi susține că a fost pe parcursul zilei la o mânăstire pentru a se ruga „pentru democrație, pace și înțelegere între noi”.

„Noi, uniți, putem face minuni. Noi, dacă suntem uniți, roboții ruși de pe TikTok nu au cum să ne distrugă democrația. Asta este cert. Nu am uitat tancurile lor atunci când ne-au ocupat țara și nu am uitat câtă suferință ne-au adus. Înțeleg ce se întâmplă în societate, înțeleg frustrările, tocmai de aceea mă aflu acum aici”, a adăugat Lasconi.

Candidata USR, care a ajuns în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, a dat vina pe „politicienii vechi” pentru faptul că partidele și candidații anti-UE au crescut din punct de vedere electoral.

„Au creat sistemul care acum a înfuriat poporul român. Trebuie să facem o schimbare și să recreem elita politică și să dăm mai mult credit elitei intelectuale și culturale din țara asta. E esențial să facem treaba asta și să lucrăm cu profesioniști. Îmi doresc să unesc toți românii și asta voi face. Prin ceea ce am trecut în ultimele zile de comșar mi-am dat seama că nu este vorba despre candidați și partide, e vorba despre democrație, despre a rămâne în UE și NATO”, a mai menționat candidata USR.

În plus, Elena Lasconi a mai promis că va „uni românii” și că va „apăra independența țării noastre față de Rusia”.

„Doar uniți și înțelegându-ne și ascultându-ne putem să facem lucruri minunate împreună. Rusia nu a făcut niciodată nimic bun pentru România. Singurii care pot face lucruri excepționale sunt românii, doar dacă suntem uniți. Dumnezeu ne vede toate acțiunile. Sunt absolut sigură că legea, adevărul, vor triumfa. Dumnezeu să binecuvânteze România”, și-a încheiat Lasconi discursul.

Elena Lasconi a mai subliniat că așteaptă rezultatele finale pentru a putea discuta despre o posibilă alianță parlamentară între USR și alte partide.

USR, potrivit rezultatului exit-poll, este cotat la 15%, la egalitate cu PNL. Peste USR și PNL mai sunt clasate PSD (26%) și AUR (19%).

Editor : M.G.