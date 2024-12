Imediat după închiderea urnelor, sunt așteptate primele rezultate exit-poll la alegerile parlamentare 2024. Răspunsurile pe care le așteaptă toată România vor fi anunțate în direct, la Digi 24, la ora 21.00.

De Ziua Națională, românii sunt chemați să-ți aleagă Parlamentul. „Ziua Națională devine o zi de importanță capitală. Dacă de obicei, sărbătorim, astăzi e esențial și să votăm”, transmit jurnaliștii Digi24, Liliana Ruse și Cosmin Prelipceanu.

Cum va arăta viitorul Parlament și cine va guverna România? Cine va face legile în următorii patru ani?

Sunt întrebări cruciale pentru România și viitorul românilor. Răspunsurile vor fi aflate în direct la Digi24.

La ora 21.00, imediat după închiderea secțiilor, vor fi anunțate primele rezultate exit-poll. Digi 24 va difuza exit-poll realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Și la acest scrutin, Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri la nivel național privind alegerile parlamentare. Este vorba despre: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, The Center for International Reserch and Analyses, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, ARA Public Opinion SRL.

Rezultatele alegerilor parlamentare 2024 se află la Digi 24.