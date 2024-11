Antreprenorul Ștefan Mandachi, cu afaceri diverse, dar cunoscut și în mediul online, inclusiv datorită unui podcast pe care îl realizează, își face acum mea culpa. El a anunțat că recunoaște faptul că a greșit pentru că nu a verificat toate declarațiile candidatului la Președinție Călin Georgescu, pe care l-a votat.

„Am greșit întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, împotriva sistemului, vot antipartid”, a spus Mandachi.

El a spus că nu rezonează cu viziunile lui Georgescu despre NATO și UE, pentru că acestea au fost momente esențiale în istoria României. Reacția lui Mandachi vine după ce numeroși susținători l-au criticat pentru că și-a pus ștampila pe un „susținător al lui Putin” și admirator al Mișcării Legionare, iar analistul financiar Iancu Guda s-a retras dintr-un program de mentorat pentru antreprenori pe care cei doi îl aveau împreună.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Recunosc că am greșit”

„Recunosc că am greșit pentru că nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu personal am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot antipartid. De aceea, am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem.

Dar chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mult mai atent, cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Ieri am primit 4 sau 5 filme scurte pe care nu le-am văzut dar trebuia să le văd. Și am tras o concluzie foarte răspicată: nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre Mareșalul Antonescu, despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO, în condițiile în care avem un vecin asupritor la graniță, cu pretenții? Am rămâne totalmente descoperiți. Pe de altă parte, intrarea în UE, intrarea în NATO, două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul „Kremlin” te sperii. Nu vrem asta, categoric. De aceea, îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a transmis Ștefan Mandachi, într-un videoclip postat pe Facebook.

L-a votat după ce a fost la podcastul lui

Anterior, Mandachi a anunțat că l-a votat pe Călin Georgescu, după ce se întâlnise cu el la un podcast pe care l-a organizat și a descoperit că este un candidat independent antisistem. În timp ce Călin Georgescu câștiga un avans puternic în primul tur, Mandachi a transmis o serie de mesaje zeflemitoare la adresa candidatei USR Elena Lasconi, spunând că „intră în turul 3”.

După ce și-a anunțat votul pentru Călin Georgescu, suporterii lui Ștefan Mandachi au început să îl critice, spunând că a votat un legionar și că „a pus ștampila pe omul lui Putin”.

Anterior acestor regrete, Mandachi a acuzat un șir de atacuri la adresa sa, bazat pe fake news, afirmând că nu cunoaște programul de țară al candidatului Georgescu, dar nici pe ale altora. A fost interesat doar de antreprenoriat”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Jubila înainte de exit poll

Mandachi a anunțat duminică, cu șapte ore înainte de prezentarea rezultatelor exit poll, că va urmă o mare surpriză.

„Sunt fiert de curiozitate să văd diseară la 21:01 cum am fost luați de fraieri de fake news, sondaje inventate și breaking news măsluite până acum fix 24 de ore. Zi de zi. Oră de oră.

Să-i vezi pe toți deontologii stupefiați și surprinși, cu ochii bulbucați și sprâncenele ridicate de cifrele de diseară. Și ce scuze o să bage la înaintare. Și noi, spectatorii eterni, o să înghițim. Blajini.

Sunt 1000% sigur că toate cifrele care ni s-au livrat până ieri au fost fabulații. Strict falsuri ambalate cu fundiță. Vorbim diseară…

Fix după același șablon ca la ‘înfrângerea’ lui Trump, acolo unde o planetă întreagă a fost dezinformată de oracole celebre.

New York Times, Time, Washington Post, Reuters, CNN, The Economist, Politico etc. au dat-o pe Kamala câștigătoare în toate statele cheie. Când de fapt a fost total invers, Trump a câștigat în fiecare stat cheie, fără nicio excepție.

E deja o modă a invențiilor în presă. Cine mai numără adevărul?”, a transmis Mandachi pe Facebook.

El s-a remarcat în perioada de la începutul războiului din Ucraina, în care a ajutat mulți dintre refugiații ucraineni ajunși la noi în țară, găzduindu-i în hotelurile pe care le deține și asigurându-le hrană și cele necesare, sprijindu-i în special pe cei însoțiți de animale de companie, într-o perioadă de mare încercare pentru aceștia. Totodată, Mandachi a afirmat de la bun început că gestul său este pro bono și că finanțează din banii personali totul, fără să solicite compensații din partea statului român.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C