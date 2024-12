Călin Georgescu vrea privatizări după modelul chinezesc. Exemplul țării bogate care s-a prăbușit după naționalizare

Călin Georgescu s-a plâns, într-un interviu pentru POLITICO, de faptul că este nevoit să plătească unor firme străine pentru apa, benzina și gaze naturale din România. Nu este de acord cu regulile simple ale economiei de piață. În plus, vorbește despre naționalizări și despre impozitare diferită, în funcție de naționalitatea acționarilor, ceea ce ar alunga investituroii străini și contravine valorilor europene. Iar efectele ar putea fi devastatoare, după cum arată exemplul Venezuelei, una din țările cu cele mai bogate resurse de petrol, dar care s-a prăbușit după naționalizarea companiilor.

Planul economic al candidatului independent Călin Georgescu, intitulat „Hrană, Apă, Energie”, promovează concepte precum „distributism”, producție locală și spiritualitate și reflectă o viziune care este departe de valorile europene. Deși multora le-a luat ochi promițând o cotă unică de impozitare de 10%, planul său mai cuprinde și impozitare diferențiată între companiile românești și cele deținute de străini.

Călin Georgescu, candidat independent la președinție: „Ce înseamnă corporațiile astea care vin în România? Bine, e de înțeles acest lucru. Dar impozitarea trebuie făcute pe venit, nu pe profit, ca să poți să-l ascunzi sau să-l aduci pe minus. Impozitezi pe profit antreprenorul român, companiile românești, și acelea eșalonat și etapizat.”

Firmele ar urma să vireze la stat 2% din cifra de afaceri dacă aceasta sare de 1 milion de euro, potrivit planului economic al acestuia.

Radu Burnete, director executiv al Federației Patronale Concordia: „Toate companiile din România sunt românești. Ele sunt SRL-uri sau SA-uri românești. Acea companie este deținută de o altă entitate străină. Asta e altceva. Nu poate exista o impozitare pe companie românescă sau companie străină. Dacă ai încercat să faci lucrul ăsta, de ce ai descuraja venirea în România a companiilor străine? Companiile astea au adus zeci de miliarde în țara asta, angajează peste 1.000.000 de oameni și fără ele nu am fi avut economia pe care o avem astăzi. Dacă noi nu ne-am fi integrat în Uniunea Europeană și nu am fi avut aceste investiții străine, veniturile românilor am fi fost cu 60-70% mai mai mici.”

Adrian Codîrlașu, președintele CFA: „O asemenea politică de a discrimina între investitori e incompatibilă cu apartanența la Uniunea Europeană. Nicăieri într-o țară europeană nu se întâmplă lucrul acesta, nicăieri într-o țară democratică nu se întâmplă lucrul acesta.”

Astfel de intenții vor duce rapid la decizii dure de la Bruxelles, inclusiv blocarea de fonduri europene.

Cristian Popa, membru în Consiliul de Adminsitrație al BNR: „Apartenența la UE a mers fanstatic de bine pentru România. Fără fondurile europene trebuie să spun că am avea probleme fantastice în finanțarea deficitelor. Deficitele nu sunt deloc mici, deficitul bugetar, deficitul extern sunt foarte mari. Fondurile europene și investițiile străine directe finantau majoritar deficitul extern. Acum ponderea lor a scăzut, vedem această tensiune în piețele financiare.”

O altă idee care contravine valorilor europene este cea de a condiționa investițiile străine de parteneriatul cu statul român sau o companie românească, care să dețină 51% din acțiuni.

Călin Georgescu, candidat independent la prezidențiale: „Statul sau orice antreprenor român, când are un parteneriat internațional, va fi în favoarea antreprenorului român și în favoarea statului român”.

Acesta este fix modelul chinez și cel al statelor din zona Golfului, care sunt monarhii absolutiste și nu democrații.

Poate cea mai nocivă idee a candidatului independent Călin Georgescu este naționalizarea reurselor țării. În interviul pentru POLITICO dar și în clipurile de pe TikTok, Georgescu susține că va recupera activele privatizate „oneros” din perspectiva sa. În centrul atenției ar fi câteva sectoare strategice cum ar fi apa și energia.

Călin Georgescu, candidat independent la prezidențiale: „Resursele țării, dacă le nationalizezi și le exploatezi singur, nu ai nevoie de niciun cent de la Uniunea Europeană… înțelegeți ce vă spun? De niciun cent”

Adrian Codîrlașu, președintele CFA : „Ăsta este drumul spre criza financiară. este suficient să ne uităm la Venezuela. Este țara cu cele mai mari resurse de hidrocarburi și este în același timp, datorită politicilor și a naționalizărilor pe care le-au făcut în sectorul energetic, cea mai săracă țară din America de Sud.”

Economia Venezuelei s-a contract cu 80% intr-un deceniu, populatia s-a confruntat cu hiperinflație, iar rata de sărăcie a urcat la 82%.

