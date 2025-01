Rusia, la un pas să naționalizeze unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din țară, pentru că proprietarul are dublă cetățenie

Un tribunal rus a decis ca întreprinderea Rodnie Polya LLC, unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din Rusia, să intre sub controlul statului, informează publicația economică rusă Kommersant, citată de Bloomberg.

Hotărârea a susținut pledoaria procuraturii, conform căreia Rodnie Polya, cunoscută anterior ca TD Rif, încalcă legea pentru că este controlată de un rezident străin.

Hotărârea marchează un alt semn al represiunii de către Kremlin asupra activelor de top deținute de magnați ruși prin intermediul entităților străine. Compania comercială controlează peste 20% din transporturile de cereale prin portul Azov, făcând-o un activ strategic pentru Rusia.

Proprietarul firmei, Petr Khodykin, este rezident al Emiratelor Arabe Unite și de asemenea, în afară de cetățenia rusă are o a doua cetățenie din Saint Kitts și Nevis (care face parte din Commonwealth), potrivit procurorilor. Un rezident străin are nevoie de permisiunea specială din partea guvernului pentru a participa la o întreprindere strategică, iar în acest caz nu a existat, a transmis Kommersant.

Acțiunea este cea mai recentă tulburare pe piața rusă de cereale de la invazia Ucrainei de către Vladimir Putin în 2022. Rusia este cel mai mare exportator de grâu din lume, iar companiile locale – unele cu legături cu statul – au trecut la preluarea controlului, de când marii comercianți occidentali au încetat să mai producă cereale pentru export în urmă cu doi ani.

Asta înseamnă, de asemenea, că Kremlinul are un control mai mare asupra aprovizionării mondiale cu cereale și grâu. Anterior, a folosit acest lucru pentru a încerca să impună un plafon sub prețul grâului rusesc pentru export și a confiscat activele țărilor „neprietenoase”. Alte afaceri au fost, de asemenea, aduse sub controlul statului de la începutul războiului.

Decizia instanței, luată în ședință închisă, nu va intra imediat în vigoare întrucât Rodnie Polya are la dispoziție 30 de zile pentru a face recurs. Procuratura Generală a Rusiei a intentat un proces în decembrie pentru a prelua compania sub controlul statului.

Rodnie Polya a căzut în dizgrația autorităților anul trecut, după ce a fost implicată într-o dispută cu autoritatea de reglementare a agriculturii din Rusia. Această ruptură a făcut-o să-și piardă poziția de lider de piață.

