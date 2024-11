De ce au eșuat candidații PNL și PSD. Stolojan: „Crezi că dacă ai făcut o autostradă, lumea te va vota. Nu funcționează”

Fostul premier și președinte al PNL Theodor Stolojan spune că partidele mari din România au rămas în „tradiția veche” a mobilizării electoratului cu ajutorul liderilor locali și au ignorat mesajele țintite pe rețelele sociale. În cazul PNL, și asocierea cu președintele Klaus Iohannis a avut un efect negativ, a admis el la Digi24.

„Din păcate, PNL-ul, ca și PSD-ul, au rămas, ca să spunem așa, într-o tradiție mai veche, care nu mai corespunde cu stadiul actual al dezvoltării societății românești, și anume ideea că avem - în cazul PNL - 300.000 de membri, avem primari, 1200 și ceva, avem președinți de consilii județene, avem consilieri, etc și avem și un bazin electoral care simpatizează cu valorile, cu ideile, cu programele Partidului Național Liberal și, prin urmare, votul și mobilizarea noastră a țintit acest bazin electoral. Între timp însă, societatea a avansat mult. Iată, avem această comunicare digitală excepțională, o mass-media digitală, rețele sociale”, a spus Stolojan.

„Alegerile pentru președinția României au o particularitate: sunt alegeri de persoane fizice, care pot fi văzute, pot fi identificate și care sunt susținute de forțe politice sau nu. Nu a funcționat această strategie a PNL, ca și strategia PSD. Iată că oamenii nu mai pot fi priviți ca grupuri omogene, iar omogenitatea asta dată de un criteriu sau altul, apartenența la valori ale unui partid sau care răspunde la semnalele trimise de un partid politic.

Această lume are acces la mass-media digitală și în plus a apărut această tehnică care se bazează pe ceea ce se cheamă teoria granularității, indivizii nu mai sunt priviți ca grupuri omogene, mai mari sau mai mici și fiecare individ este privit ca atare. Există algoritmi care pot determina foarte bine, în funcție de postările lor pe diferite rețele sociale, ce anume îi îngrijorează pe acești oameni și pot fi croite mesaje care să răspundă direct la îngrijorările lor”, a continuat Stolojan.

El adaugă că acest lucru a fost ignorat de partidele politice.

„În afară de asta, problemele guvernării care erodează, lipsa de atenție, ideea că dacă ai făcut o autostradă sau ai făcut nu știu ce altă investiție, lumea va nota, va fi recunoscătoare, te va vota. Așa ceva nu funcționează dacă nu ajungi să cunoști problemele reale la nivelul oamenilor”, a spus fostul premier

„Știam de acest lucru, am citit despre această schimbare, am avut acces la asemenea informații, dar nu le-am ridicat la nivelul organismelor de conducere ale PNL. Nu numai eu port această vină, că noi nu am sesizat această transformare fundamentală trecut petrecută la nivelul societății românești. Dar, repet, avem și greșelile noastre proprii. Să nu uităm toate bâlbele noastre în campania electorală, toate problemele de neglijare a contactului direct cu oamenii”, a mai spus Stolojan.

El crede că și asocierea PNL cu președintele Klaus Iohannis a influențat rezultatele partidului.

„Președintelui Iohannis, meritat sau nemeritat, i s-a creat o atmosferă total nefavorabilă vizavi de ceea ce a făcut dânsul în cele două mandate, în special în cel de-al doilea mandat. S-au concentrat o serie întreagă de dezbateri pe faptul că a folosit un avion sau altul pentru deplasări sau ce eficiență au avut deplasările. Dar pe fond, noi nu am avut dezbateri pe temele esențiale ale României, pe provocările la care România trebuie să găsească răspuns, care erau în platformele electorale ale Partidului Național Liberal”, a mai spus el.

Editor : M.B.