Jakub Olek, director pentru relația cu guvernele din Europa Centrală și de Est al TikTok, a dat asigurări, în cadrul unui interviu pentru Digi24, „că nu s-a întâmplat nimic rău intenționat pe TikTok”, în contextul creșterii accelerate în popularitate a candidatului extremist la prezidențiale Călin Georgescu pe rețeaua socială. Acesta a precizat că „am stabilit toate procesele interne pentru ca alegerile să fie sigure în România, și asta chiar cu câteva săptămâni înainte”. Olek spune că platforma deținută de o companie chineză a colaborat cu autoritățile române pentru a menține procesul electoral în siguranță. Platforma de videoclipuri scurte spune că a găsit „doar trei operațiuni de influență sub acoperire” care veneau din interiorul țării, „fără interferențe ale unui stat străin”. Reprezentantul TikTok neagă informațiile potrivit cărora Călin Georgescu a fost favorizat pe platforma socială înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. El mai spune că obligația de a eticheta videoclipurile electorale cu un cod al mandaturului financiar revine candidatului. Olek susține că, atunci când vine vorba de „orice formă de influență rusă asupra platformei de pe TikTok, am interzis 11 conturi pentru recidivă”, afiliate cu Sputnik Media, „care a vizat publicul român și moldovenesc” în septembrie 2024.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: CSAT a anunțat săptămâna trecută că au fost atacuri cibernetice care au influențat campania electorală, iar TikTok l-a favorizat pe Călin Georgescu, încălcând legislația electorală. Care e răspunsul dumneavoastră?

Jakub Olek: „Să ne întoarcem la e la elementele de bază. Corect. Și chiar la începutul acestei povești. Am stabilit toate procesele interne pentru ca alegerile să fie sigure în România, și asta chiar cu câteva săptămâni înainte de alegeri. Așadar, permiteți-mi să vă spun, cum funcționează alegerile și, în general, ce am făcut. Așadar, în octombrie, de exemplu, l-am găzduit pe ministrul român la Centrul nostru de Încredere și Responsabilitate din Dublin pentru a prezenta exact ce acțiuni se întreprind pentru a menține atât comunitatea, cât și utilizatorii în siguranță în România și, de asemenea, procesul electoral. Am organizat în mod proactiv întâlniri dedicate alegerilor cu ANCOM, cu AEP și Ministerul Digitalizării. Am organizat o sesiune la fața locului cu Ministerul Digitalizării, ANCOM, DNSC, sper că pronunț corect, și forțele de ordine cu privire la perturbarea operațiunilor de influență sub acoperire. Am făcut tot posibilul.

Deci, fiecare guvern local sau organism sau autorități de aplicare a legii sunt conștiente de instrumentele pe care le avem pentru a raporta, de exemplu, orice fapte greșite pe platformă sau orice lucruri care ar trebui raportate pe platformă. Și le-am permis acest lucru. Am răspuns la fiecare solicitare. Deci, fiecare solicitare care ne-a fost trimisă de către oricare dintre autorități a fost răspuns la zi. Și, de obicei, a primit răspuns în termen de 24 de ore.

Acum, dacă vorbim despre operațiuni de influență sub acoperire, deci despre operațiunile de influență care s-au întâmplat pe TikTok, am dezvăluit-o și noi. De asemenea, am împărtășit-o ieri autorităților competente din România, în cadrul reuniunii de la Comisia Europeană. De asemenea, am împărtășit aceste constatări. Și puteți fi siguri că investigăm în timp ce vorbim. Și ceea ce am descoperit până acum au fost de fapt doar trei astfel de operațiuni de influență ascunsă pe platforma noastră, cu o scară foarte limitată a acestor operațiuni, deoarece una din noiembrie avea doar 12 conturi interzise. Apoi al doilea a fost 78 de conturi interzise și apoi cel care a fost pentru recidivă, ceea ce înseamnă că, știți, că încălca în mod repetat regulile comunității noastre. Au fost 11 conturi, iar cele mai multe proveneau din România. Deci, acestea erau campanii de operațiuni de influență care veneau din interiorul țării. Fără interferențe ale statului străin”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Cu ministrul Digitalizării ați discutat despre campania electorală?

Jakub Olek: „Ei bine, cred în timpul acela, pentru că, știi, întâlnirea durează câteva ore. Așadar, mai întâi prezentăm oaspeților noștri modul în care funcționează moderarea conținutului. Trecem prin camere separate pentru a prezenta, știi, cum arată de fapt zilnic. Noi prezentăm unde sunt stocate datele. Există fluxuri diferite, sau pe diferite părți ale acelei întâlniri se pot pune întrebări. Și ministrul a avut o mulțime de întrebări, întrebări foarte bune, valide în ceea ce privește modul în care funcționează procesele noastre de moderare a conținutului. Și cred că ar fi putut exista întrebări cu privire la alegeri și ne-am concentrat pe măsuri și pregătiri și modul în care lucrăm cu autoritățile locale, care au avut feedback pentru noi în ceea ce privește cu cine ar trebui să lucrăm și pe cine ar trebui să contactăm. Și asta am urmărit mai târziu”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Dar în ciuda acestor întâlniri despre care ați vorbit avem o decizie a CSAT potrivit căreia Călin Georgescu a fost favorizat de TikTok înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Jakub Olek: „Ei bine, acest lucru nu este adevărat. Acest lucru este fals. Toți candidații de pe TikTok sunt tratați în mod egal. Luăm exact aceleași măsuri față de fiecare candidat de pe platformă. Și toți candidații, indiferent dacă sunt independenți sau sunt afiliați, sunt tratați drept conturi politice cu cea mai mare prioritate posibilă, care, printre altele, dezactivează funcțiile de monetizare pentru ei. Și asta ne permite să-i tratăm în mod egal. Pentru că înțeleg că în România a existat această întrebare, pentru că candidații au această obligație de a pune acest număr de marketing în campania lor. Și acest lucru este diferit, pentru că, știți, avem un sistem de etichetare intern pe TikTok care ne permite să identificăm conturile politice și apoi să le aplicăm regulile comunității. Să stabilim că nu a existat dezinformare acolo, că nu este conținut plătit.

Dar a existat această confuzie pentru că există și acest număr care trebuie dat acelor videoclipuri. Și asta este complet diferit. Această obligație revine candidaților.

Deci, despre politicieni. Deci, ori de câte ori un politician face publicitate în orice rețea socială, nu doar TikTok, trebuie să pună acest număr pe acele materiale. Iar acest lucru nu este obligația platformei. Este obligația candidatului. Poate de aceea a existat și această confuzie”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Avem o anchetă jurnalistică a celor de la Context.ro. Au folosit un software cu ajutorul cărora au descoperit mai multe conturi rusești care l-au promovat constant pe Călin Georgescu. Aceste conturi au sute de mii de urmăritori, pro-ruși, anti-occidentali și adepți ai teoriilor conspirațiilor. Puteți urmări fluxul de bani și ne puteți spune dacă acesta duce către Rusia?

Jakub Olek: „Deci au existat operațiuni interne de influență organizate pe platformă. Dacă vorbim despre orice formă de influență rusă asupra platformei de pe TikTok, am interzis 11 conturi pentru recidivă. Și a fost afiliat cu Sputnik Media, care a vizat publicul român și moldovenesc pentru a urmări una dintre cele mai mari eliminări ale conturilor media Sputnik în septembrie 2024. Și acestea au fost acum interzise pentru încălcarea politicii noastre împotriva operațiunilor de influență a acoperirii. Deci, până în ziua de azi, acesta este probabil singurul lucru pe care l-am văzut până acum. Și aceasta a fost, din nou, operațiuni vizate pentru întreaga Europă, axate pe România și Moldova”.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat, joi, că vicepreședinta Comisiei Europene Henna Virkkunen a cerut companiei TikTok „să păstreze toate dovezile legate de alegerile din România” pentru a fi analizate. Comisia Europeană a decis să convoace pentru vineri, 6 decembrie, Consiliul european al coordonatorilor de servicii digitale pentru a analiza cu toţi coordonatorii de servicii digitale măsurile luate până acum.

