Fost judecător CCR, despre posibilitatea anulării primului tur al alegerilor prezidențiale: „Curtea nu judecă în abstract”

„Pentru ca CCR să decidă suspendarea sau anularea alegerilor trebuie să aibă pe masă nişte documente precise,” a declarat la Digi24 fostul judecător al Curţii Constituţionale a României, Petre Lăzăroiu.

„Curtea nu judecă în abstract. Pentru ca CCR să decidă suspendarea sau anularea alegerilor trebuie să aibă pe masă nişte documente precise, clare şi fără echivoc că într-adevăr s-a produs o modificare substanţială datorită unor factori externi sau interni care au contribuit la schimbarea clasamentului pentru că atunci oricine poate veni post-factum să spună „domnule, eu am fost plătit să spun asta, dar am spus altceva. Am crezut că e vorba de asta, dar am ajuns să cred, să văd, că e vorba de altceva”. Deci nu, nu chestiuni de ordin general, ci trebuie aduse nişte argumente concrete, probe”, a declarat Petre Lăzăroiu.

Despre decizia CCR în cazul Dianei Şoşoacă, Petre Lăzăroiu a declarat că a fost „o decizie nefericită”.

„A fost o decizie nefericită, eu am spus-o încă de atunci şi o spun în continuare că nu asta era decizia. Şi acum se văd consecinţele, că noi culegem consecinţele acestei decizii. Am eliminat un candidat pentru că ni s-a părut nouă că nu este demn să fie preşedinte al României. Dar nu ăsta era rolul Curţii. Rolul Curţii era să vadă dacă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat sunt îndeplinite de candidatul Şoşoacă. Îmi pare rău să o spun, eu n-am nicio susţinere pentru acest candidat, dar una-i una, alta-i alta, democraţia nu înseamnă asta. Democraţia înseamnă să îndreptăm neregulile”, a precizat Lăzăroiu.

Doi candidați la alegeri, Sebastian Popescu și Cristian Terheș, au depus la Curtea Constituțională cereri de anulare a primului tur de scrutin al prezidențialelor. Cele două contestații vor fi judecate joi. Rezultatul alegerilor de duminica trecută a fost stabilit în urma unei fraude comise de Călin Georgescu, acuză Sebastian Popescu, în contestația depusă la CCR obținută de digi24.ro. Cristian Terheș a spus că mai mulți lideri USR, dar și alți politicieni sau lideri de opinie au făcut campanie pentru candidata Elena Lasconi, deși procesul de votare nu se încheiase încă în SUA și Canada, din cauza diferenței de fus orar, lucru interzis de lege.

Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 28 noiembrie 2024, începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului se află analiza unor posibile riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri IT&C, suport pentru procesul electoral.

