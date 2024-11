Rezultate exit-poll, alegeri prezidențiale 2024, turul 1. Elena Lasconi și Călin Georgescu își dispută locul din finala cu Ciolacu

Au apărut primele rezultate ale exit-poll-urilor CIRA - Avangarde și CURS pentru alegerile prezidențiale 2024, turul 1, cu date culese până la ora 21:00. Rezultatele sondajelor efectuate la ieșirea de la urne îl dau câștigător pe Marcel Ciolacu, având 24,6% din voturi, în timp ce lupta pentru finala din turul 2 se dă între Elena Lasconi, care a obținut 18,2%, și Călin Georgescu, candidatul surpriză de pe locul trei, cu 16,5% din voturi.

EXIT-POLL CURS cu datele strânse la ora 21:00

Marcel Ciolacu - 24,6%

Elena Lasconi - 18,2%

Călin Georgescu - 16,5%

George Simion - 14%

Nicolae Ciucă - 13%

Mircea Geoană - 5,4%

Hunor Kelemen - 4,5%

Nicuşor Dan spune că o va susține pe Lasconi dacă intră în turul 2

ACTUALIZARE 22:08 Dacă Elena Lasconi va ajunge în turul la doilea, Nicuşor Dan spune că va susţine candidatura acesteia.

„Sunt un om care a avut şi are un parteneriat cu partidele de dreapta, îndemn oamenii să voteze partide de dreapta la 1 decembrie. Sper ca în urma numărării definitive a voturilor, Elena Lasconi să intre în turul doi, caz în care voi susţine candidatura sa”, a spus edilul Capitalei.

Kelemen, întrebat pe cine va recomanda în turul 2

ACTUALIZARE 22:01 Kelemen Hunor a declarat, întrebat pe cine va susține în finala pentru Cotroceni, că despre susţinerea unui candidat în turul al doilea se va discuta după alegerile parlamentare.

„Pe 2 decembrie vom lua o decizie. Înainte de alegerile parlamentare nu vom discuta acest subiect”, a declarat el.

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care astăzi, pe 24 noiembrie, mi-au acordat un vot de încredere. Mă onorează fiecare vot şi pot să vă promit că, indiferent ce se va întâmpla după turul doi, ceea ce vom face noi va fi reprezentarea intereselor tuturor oamenilor, tuturor comunităţilor şi vom reprezenta vocea naţiunii. (...) Nu este un vot pentru mine, este un vot pentru echipa mea, pentru fiecare coleg, pentru fiecare om care a fost alături de mine, indiferent dacă sunt parlamentari sau sunt din echipa de campanie”, a mai spus liderul UDMR.

Reacția lui Ciucă: „Pe scena politică din România este loc pentru toată lumea”

ACTUALIZARE 21:49 Nicolae Ciucă a declarat că estimările după alegerile prezidenţiale de duminică arată că pe scena politică din România este loc pentru toată lumea, iar după rezultatele finale liberalii vor lua şi o decizie.

„Vreau înainte de toate să le mulţumesc tuturor românilor care au ieşit astăzi la vot, să le mulţumesc celor care m-au votat şi celor care nu m-au votat. Este un exerciţiu de democraţie şi este o imagine care arată că pe scena politică din România este loc pentru toată lumea. În momentul de faţă avem doar estimările. Le cer tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în secţiile de votare să fie cât se poate de serioşi, aşa cum au fost şi până acum, şi să finalizeze întreg procesul până la capăt”, a spus Ciucă, la sediul central al PNL.

Reacția lui Călin Georgescu, candidatul surpriză plasat pe locul al treilea

ACTUALIZARE 21:37 Călin Georgescu a transmis un mesaj după ce au fost făcute publice primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegerile prezidențiale: „Avem o datorie de a reface România și asta este cel mai important. Poporul român a înțeles că prin familie el este coloana vertebrală a societății românești și indiferent ce se va întâmpla ne vom iubi familia mică și familia mare, care înseamnă poporul meu, țara.”

George Simion acuză „manipularea prin sondaje toxice”

ACTUALIZARE 21:30 George Simion spune că a fost votat de două milioane de români și că opinia publică a fost „manipulată prin sondaje toxice”.

„Cred că rezultatul care va fi confirmat astăzi vine doar ca rezultat al muncii și prin voia lui Dumnezeu, care lucrează pentru poporul său. Nu m-a antrenat nimeni, spre deosebire de competitorii mei, eu mi-am luat munca în serios”, a spus Simion după închiderea urnelor.

Lasconi: Atenţie în secţiile de votare, la fiecare buletin de vot!

ACTUALIZARE 21: 20 Elena Lasconi transmite, după primele rezultate exit-poll, că așteaptă numărătoarea voturilor și rezultatele oficiale.

„Vreau să le mulţumesc tuturor românilor care au ieşit la vot Speranţa este vie în România, mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi vă transmit că pentru mine fiecare vot este o responsabilitate. Vreau să le mulţumesc colegilor mei şi voluntarilor care au bătut la sute de mii de uşi, au stat de vorbă cu milioane de români. (...) Scorul după cu vedeţi, este foarte strâns. V-aş ruga, mare atenţie! Nu ne bucurăm, haideţi să ne bucurăm mâine! Dar mare atenţie în toate secţiile de votare, la fiecare buletin de vot, fiecare vot contează! Este esenţial să rămâneţi acolo şi să apăraţi voturile românilor! Şi când spun asta mă refer la toţi delegaţii din partea tuturor partidelor politice, nu doar la delegaţii din partea USR”, a transmis Elena Lasconi.

Reacția lui Ciolacu

ACTUALIZARE 21:12 Marcel Ciolacu, candidatul care a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale conform exit-poll-urilor publicate de Digi24, le-a mulțumit românilor care i-au acordat „încrederea”.

Candidatul PSD susține că va negocia cu cei care nu au intrat în al doilea tur pentru a prelua „toate propunerile bune” din proiectele lor de țară.

Vezi aici declarația integrală

ȘTIREA INIȚIALĂ

Rezultate exit-poll CIRA - Avangarde

Marcel Ciolacu, candidat PSD - 25%

Elena Lasconi, candidata USR - 18%

Călin Georgescu, candidat independent - 16%

George Simion, candidat AUR - 15%

Nicolae Ciucă, candidat PNL - 14%

Mircea Geoană - candidat independent - 5%

Hunor Kelemen, candidat UDMR - 4%

Cristian Diaconescu, candidat independent - 2%

Rezultate exit-poll CURS

Marcel Ciolacu, candidat PSD - 25%

Elena Lasconi, candidata USR - 18,10%

Călin Georgescu, candidat independent - 16%

George Simion, candidat AUR - 14,10%

Nicolae Ciucă, candidat PNL - 13%

Hunor Kelemen, candidat UDMR - 4,6%

Mircea Geoană - candidat independent - 5,5%

Pentru alegerile prezidențiale 2024, Biroul Electoral Central a acreditat patru instituții de sondare: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

Comunicarea oficială a rezultatelor va fi făcută de către Biroul Electoral Central

Ce arătau ultimele sondaje înainte de scrutin

Cu două zile înainte de alegerile prezidenţiale, trei sondaje arătau rezultate diferite în ceea ce priveşte candidaţii cu şanse de a intra în turul al doilea împotriva lui Marcel Ciolacu.

În ultima zi a campaniei electorale, un sondaj Verifield la comanda USR indica egalitate între George Simion şi Elena Lasconi, în timp ce un altul, realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), arăta că Simion e pe locul al doilea.

Iar un sondaj AtlasIntel, citat de Hotnews, arăta tot o luptă strânsă pentru calificarea în turul 2, însă de această dată Elena Lasconi avea un mic avans.

Sondajul Verifield

Marcel Ciolacu - 24,5%

George Simion - 19%

Elena Lasconi - 19%

Călin Georgescu - 10,6%

Nicolae Ciucă - 8,6%

Mircea Geoană - 7,9%

Datele au fost culese în perioada 20 - 21 noiembrie 2024, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1803 de oameni, reprezentativ pe variabilele socio-demografice. Marja de eroare a datelor este de ± 2.31%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul realizat de CIRA

Marcel Ciolacu - 26%

George Simion - 16,8%

Nicolae Ciucă - 16,3%

Elena Lasconi - 13,8%

Mircea Geoană - 7,8%

Călin Georgescu - 6,8%

Sondaj AtlasIntel

Marcel Ciolacu - 23,7%

Elena Lasconi - 17,8%

George Simion - 16,9%

Nicolae Ciucă - 14,3%

Călin Georgescu - 8,1%

Mircea Geoană - 6.9%

Sondaj AtlasIntel a fost realizat în perioada 20-22 noiembrie, pe un eșantion de 1.692 de respondenți.

