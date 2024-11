Un fost colaborator al campaniei lui Geoană acuză că nu a fost plătit pentru munca lui

Un fost colaborator al ONG-ului România Renaște, care coordonează campania prezidențială a lui Mircea Geoană, îi acuză pe membrii echipei de campanie că au făcut presiuni asupra lui și că nu l-au plătit pentru un site destinat publicității candidatului independent.

Este vorba despre site-ul „votezmirceageoana.ro”, creat de un programator din Bihor din proprie inițiativă în luna aprilie. Băiatul susține că munca depusă de el pentru acest site (arată că a creat sisteme de tracking și e-mail marketing, clipuri video și grafice, pe lângă interfață) ar avea o valoare de 1.000 de euro.

După un șir lung de presiuni la care susține că a fost supus din partea celor care se ocupă de campania lui Mircea Geoană, fiind amenințat inclusiv cu procese, Cristian Birta a cedat site-ul, inclusiv domeniul (pe care l-a înregistrat și plătit personal), echipei România Renaște.

Săptămâna trecută, însă, a apelat din nou echipa ONG-ului care îl susține pe Geoană pentru a cere bani pentru munca depusă - 700 de euro. Mircea Geoană a raportat în primele două săptămâni ale campaniei că a cheltuit 1.6 milioane de lei, sumă mai mare decât cea raportată de USR. Detalii, aici.

Cristian Birta a povestit într-o declarație acordată Digi24.ro că a participat în luna aprilie la o întâlnire organizată de România Renaște, în care s-a discutat despre modul în care ONG-ul poate atrage susținători. Atunci, a intrat ca voluntar în echipă.

„Ni s-a dat o misiune să aducem pe România Renaște cât mai mulți oameni, să facem cât mai multe înscrieri. Am ajuns acasă, am fost încântat de ce s-a întâmplat acolo, le-am expus că am resursa mea și că pot să ajut. Au zis bine, adu-ne cât de mulți oameni”, a povestit Cristian Birta, pentru Digi24.ro.

Acesta susține că și-a expus ideea în timpul unei întâlniri la care participau mai mulți membri din România Renaște.

În aceeași perioadă, Birta a creat site-ul „votezmirceageoana.ro” cu scopul de a-i face reclamă candidatului independent și platformei România Renaște. Site-ul a intrat în atenția presei în vară, în contextul unor articole care arătau că Geoană, pe atunci al șefului NATO, începuse campania electorală în România.

„Am apărut în presă cu votezmirceageoană.ro, a apărut site-ul. Cei din echipă (n.r. Din România Renaște) au început să caute cine e în spate, am avut o discuție cu ei și am zis că eu am făcut site-ul, că lucrăm la aceeași idee. Ei au zis că vor să mă dea în judecată, că nu e bine, că trebuia să ne spui, să nu faci de capul tău. Eu le-am zis că nu i-am prejudiciat cu nimic, l-am promovat pentru voi. Au făcut o analiză la site și au zis că e foarte bine, dar dacă vreau să continui cu ei, să le transfer domeniul și site-ul, din motive de securitate”, a adăugat băiatul.

Ceea ce spune Cristian Birta este confirmat și de un schimb de mailuri intrat în posesia Digi24.ro. Persoana de contact dintre echipa de campanie a lui Mircea Geoană și programatorul din Bihor este Andra Iuzva.

„A trecut timpul și m-am gândit să cer bani pentru munca mea. I-am sunat și am vorbit frumos. Le-am cerut un preț modic, corect, pentru că ei mi-au luat o muncă în care am investit bani. Le-am spus și la ultima discuție, vineri (n.r. 8 noiembrie), că nu am nicio intenție rea, dar nu mi se pare normal să mă călcați în picioare. Am făcut o muncă, am făcut un site. Trebuia să vă cereți scuze, nu să mă atacați tot voi pe mine și să mă amenințați cu judecata”, a fost concluzia băiatului.

Digi24.ro a cerut un punct de vedere din partea echipei România Renaște și a Andrei Iuzva, însă aceștia nu ne-au răspuns până la momentul publicării articolului.