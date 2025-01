Crin Antonescu: Cu cât alegerile sunt mai târziu, teoria conspiraţionistă prinde aderenţi şi asta nu e bine

Liberalul Crin Antonescu a declarat la Prima TV că amânarea alegerilor prezidenţiale poate creşte teoria conspiraţionistă, iar acest lucru nu este bun pentru democraţie şi pentru încredere. Antonescu afirmă că, în urma primului scrutin al alegerilor prezidenţiale, partidele politice „au avut parte de experienţe năucitoare” şi „cu toţii ne-am speriat un pic”.

Crin Antonescu a fost întrebat, la Prima TV, dacă îl afectează amânarea alegerilor cu o lună şi a răspuns: „Nu e vorba dacă mă afectează pe mine sau nu, dar e vorba de faptul că, la tensiunea socială acumulată oricum - şi există oameni care au tot interesul şi multe mijloace de a o spori, de a o stimula, de a incita foarte mult foarte mulţi dintre alegătorii României - cu cât alegerile sunt mai târziu, teoria conspiraţionistă - că aceste alegeri şi cei care le organizează încearcă, de fapt, să-i păcălească pe alegători, să le ignore votul ş.a.m.d. - prinde aderenţi şi asta nu e bine”.

Antonescu a mai afirmat că acest lucru nu este benefic pentru democraţie şi susţine că, în urma rezultatului de la primul scrutin al alegerilor prezidenţiale, partidele au avut „experienţe năucitoare”.

„Nu e bine, în general, pentru încredere în democraţie, pentru că noi am crezut, cred, am crezut până în noiembrie anul trecut că suntem vaccinaţi democratic. O copleşitoare majoritate dintre noi suntem proccidentali. Ce mai, suntem convinşi de democraţie, de pluralism pe toate aceste lucruri. Şi iată că am avut un duş rece, cred, cu toţii. Nu doar partidele, partidele au avut parte de experienţe năucitoare, dar noi toţi cred că ne-am speriat un pic. Eu cel puţin m-am speriat de-aia şi sunt aici”, a mai declarat Antonescu, citat de News.ro.

Totuşi, el a subliniat că există şi motive de ordin tehnic pentru amânarea alegerilor.

„Până la urmă, există şi motive de ordin tehnic, motive de ordin administrativ, venirea după aceea a Paştelui, e un calendar (…) sper să se consfiinţească în Hotărârea de Guvern luni şi măcar lumea ştie când vor avea loc aceste alegeri, care să închidă ciclul electoral teribil al anului 2024”, a precizat Crin Antonescu.

Coaliţia a stabilit în această săptămînă că alegerile vor avea loc în 4 şi 18 mai, dar o Hotărâre de Guvern care să anunţe oficial calendarul nu a fost încă adoptată.

