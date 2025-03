Dominic Fritz, despre candidatura Elenei Lasconi: „Nicuşor Dan a pus partidul în faţa unui fapt împlinit”

Vicepreşedintele USR şi primar al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat luni că există discuţii în partid despre candidatura Elenei Lasconi pentru funcţia de preşedinte al României. În ceea ce priveşte invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu, Fritz a spus că a fost o decizie corectă, deoarece acesta „are alte interese decât interesele ţării”.

„Se pare că domnul Bolojan, în ciuda inclusiv a insistenţelor Elenei Lasconi, nu va candida. Candidatura domnului Georgescu se pare că va fi invalidată şi acum trebuie să vedem care este varianta cu care ne putem asigura că în România vom avea un preşedinte care ţine această ţară pe o cale europeană, dar şi pe o cale care face reformele necesare, ca furia şi frustrarea oamenilor să nu mai aibă un fundament atât de puternic cum e cazul acum”, a declarat luni Dominic Fritz, potrivit News.ro.

„Nicuşor Dan a pus partidul în faţa unui fapt împlinit”

El a precizat că „există o dezbatere în USR care este calea”.

„Există o supărare mare, inclusiv despre faptul că Nicuşor Dan, din nou, într-un fel, a pus partidul în faţa unui fapt împlinit. Dar încă o dată, aşa cum a spus şi Elena Lasconi, nu este vremea pentru orgolii, nu este vremea pentru jocuri tactice, ci noi vom lua decizia. Şi Elena Lasconi va lua decizia cea mai bună pentru această ţară. Important este ca România să rămână pe o cale pro-europeană, dar în acelaşi timp să avem o conducere a acestei ţări care îşi asumă reformele pe care românii le aşteaptă de mult timp”, a mai declarat Fritz.

Invalidarea lui Georgescu, necesară

Întrebat care este opinia lui legată de invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu, Fritz a spus că acest lucru a fost necesar şi că este un semn că „democraţia noastră se poate apăra”.

„Eu, personal, cred că invalidarea unui candidat care are un program politic vădit anticonstituţional a fost necesară şi este un semn că democraţia noastră se poate apăra. În acelaşi timp, există discuţii care ar fi fost sau care este calea juridică cea mai potrivită pentru a ajunge la această invalidare. Dacă BEC ar fi trebuit să facă doar o verificare formală a dosarului şi invalidarea pe fond să fie la... Acolo există opinii diferite, aţi văzut că şi eu... consider că BEC trebuie să se rezume la partea strict formală, dar politic şi pe fond, încă o dată cred că este corect ca noi să ne apărăm împotriva unui om care clar are alte interese decât interesele ţării şi care a refuzat să joace după regulile democraţiei noastre”, a mai afirmat Fritz.

