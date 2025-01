Elena Lasconi: Ar trebui făcute două sondaje, unul în care să fiu doar eu și unul cu Nicușor Dan. Cred că voi avea un scor mai mare

Elena Lasconi este de părere că este nevoie de două sondaje pentru a stabili dacă ea sau Nicușor Dan ar strânge mai multe voturi la alegerile prezidențiale. „Cred că voi avea un scor mai mare decât Nicușor Dan,” a declarat la Digi24 președinta USR.

Elena Lasconi a precizat că nu are încredere în sondaje pentru „nu a existat niciun sondaj care să reflecte rezultatul primului tur la prezidențiale.”

„Ar trebui să fie făcute două sondaje diferite în care în niciunul dintre ele să nu fim împreună, într-un sondaj să fiu doar eu și într-un sondaj să fie doar el, să se vadă din acest sondaj care este posibilitatea de a strânge electorat în jurul candidatului, că asta ar fi o idee. Pe de altă parte, încredere 100% în sondaje nu am. Adică nu prea am încredere în sondaje. Și de ce vă spun lucrul acesta, pentru că deja am trecut prin mai multe campanii electorale și la locale și peste tot și toate au fost mincinoase. Nu a existat niciun sondaj care să reflecte rezultatul primului tur la prezidențiale, să reflecte real asta și dacă bine vă aduceți aminte, toate sondajele care au fost făcute în precampanie și în campanie mă puneau undeva, în niciun caz pe polium, în primele trei locuri la și alții. Și cu toate acestea am intrat în turul doi și aveam această informație de la casele cu care lucrăm noi și cu care am făcut sondaje. Cu una cu una dintre ele aveam chiar sondaje zilnice, focus-grupuri. Am lucrat foarte profesionist, deci eu sunt deschisă să facem și sondaje, dar cum am spus.

Întrebată dacă ia în calcul varianta ca în urma sondajelor să se retraga din cursa prezidențială, Lasconi a spus că: „Nu cred că mă voi retrage și cred că voi avea un scor mai mare decât Nicușor Dan”.

